Российские пловцы завоевали серебро и бронзу чемпионата мира

Российский пловец Евгений Рылов пришел вторым на 50-метровой дистанции на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу. Его результат — 24,49 секунды. Еще один россиянин, Климент Колесников, завоевал бронзу. (24,51).

Победил пловец из ЮАР Зейн Уодделл (24,43).

В активе у сборной России 12 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых медалей. В медальном зачете российские пловцы занимают второе место. На первом месте — Китай (16–10–3), на третьем — США (12–9–10).

Чемпионат завершится сегодня, 28 июля.

О том, как за один день российские пловцы взяли три золота, читайте в материале “Ъ” «Дистанция коронного размера».