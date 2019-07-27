Дистанция коронного размера

26 июля на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу российское плавание добилось яркого триумфа. Отечественная сборная выиграла сразу три золотые медали на 200-метровках — благодаря брассистам Юлии Ефимовой и Антону Чупкову, а также спинисту Евгению Рылову. Причем Чупков установил новый мировой рекорд. А к трем высшим наградам серебро добавила мужская четверка в эстафете 4х200 м вольным стилем.

Этот день тянет назвать беспрецедентным, уникальным для российского плавания, которое долго переживало что-то вроде кризиса и испытывало жуткий дефицит больших успехов. Но на самом деле его ренессанс — уже не совсем новость. Его признаки появились еще перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а потом прорисовывались все четче и четче. И на предыдущем, двухлетней давности, чемпионате мира в Будапеште вечер с «золотым хет-триком» уже был. Причем в тех же дисциплинах и в исполнении тех же людей — примы отечественного плавания Юлии Ефимовой с ее шикарным и сложным одновременно, с кучей призов и перерывом из-за допинговой дисквалификации бэкграундом и взлетевших на верхушку как раз в момент зарождения «плавательного ренессанса» молодых (сейчас им по 22) Евгения Рылова и Антона Чупкова.

Свои титулы, свой статус на коронных дистанциях они отстояли в разной стилистике. У финального заплыва Юлии Ефимовой сюжет был простеньким. Вообще-то в нем ждали продолжения ее противостояния с Лилли Кинг, обыгравшей Ефимову на стометровке, но американку дисквалифицировали за неправильное прохождение поворота на предварительном этапе.

Без Кинг соперничать с Ефимовой было некому. Вернее, те, кто плыл рядом, некоторое время обозначали соперничество, но уже после первой сотни отрыв терпеливой российской спортсменки был колоссальным — больше корпуса.

Сюжет заплыва Евгения Рылова был позаковыристее — как и предстартовый расклад. Китайца Сюй Цзяюя, обыгравшего россиянина на стометровке, среди его оппонентов не было, но был очень матерый, умеющий «разложиться» под дистанции американец Райан Мерфи. Мерфи отставал, но на третьем «полтиннике» вдруг принялся добавлять и добавлять, поравнявшись с фаворитом. Могло показаться, что с Рыловым происходит что-то нехорошее, что энергии у него не осталось, что американец чуть четче скалькулировал стратегию. Но нет, перелом оказался иллюзией. Борьба Рылова с Мерфи была довольно упорной, однако ближе к финишу россиянин создал запас и поводов думать, что способен его разбазарить, не давал, удивив разве что суровым отношением к себе, когда вышел в чемпионском ранге к прессе и признался, что выступлением недоволен, что рассчитывал проплыть быстрее.

А самым зубодробительным в плане закрученности, интриги был, конечно, финал Антона Чупкова. Нет, разумеется, всем, кто более или менее внимательно следит за плаванием, прекрасно известно, что Чупков не из тех, кто рвет с места в карьер, что он долго запрягает, «раскатывается». Но все же, видя, что позади уже четверть дистанции, а он по-прежнему где-то в подвале финальной восьмерки, что опередивший россиянина в полуфинале австралиец Мэтью Уилсон уже далеко впереди, впечатление, что действующий чемпион мира не слишком готов к защите звания, не возникнуть не могло.

И тут Антон Чупков стал из подвала выбираться. Это было словно включение до сих пор отчего-то не использовавшегося форсажа. Чупков одного за другим обходил тех, кто его опережал.

А под занавес заплыва актуален был уже не вопрос о том, сможет он выиграть или нет, а устоит или нет мировой рекорд японца Иппэя Ватанабэ. Рекорд не устоял: российский брассист сбросил с него более чем полсекунды.

А в по-настоящему, уже без всяких оговорок беспрецедентный этот день для сборной России, до него до золота в Кванджу не добиравшейся, мог превратиться спустя несколько минут после триумфа Антона Чупкова. Сборная покушалась и на четвертую победу. В кролевой мужской эстафете 4х200 м российская четверка в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Александра Красных и Мартина Малютина моментами даже лидировала, а опередить ее в итоге смог лишь один квартет — австралийский.

Алексей Доспехов