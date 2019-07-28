NYT: регулятор не знал о проблемах с Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление США (FAA) получило не всю информацию о технических особенностях новой модели Boeing 737 MAX, пишет The New York Times (NYT). В результате ведомство не провело дополнительное тестирование.

Специалисты изучили полученные материалы о системе MCAS (система улучшения характеристик маневрирования), которая в автоматическом режиме помогает самолету выровняться во время полета, если он начинает клониться. В этих документах они не обнаружили много необходимой информации. В результате регулятор не оценил все риски, которые были связаны с этой системой.

О том, что процесс проверки был нарушен, газете рассказали более десяти бывших сотрудников FAA и Boeing. По словам собеседников агентства, регулятор передал Boeing почти полный контроль над вопросами по системы MCAS. Отмечается, что FAA в течение многих лет, напротив, перекладывала рутинные задачи на производителя, чтобы освободить своих специалистов для серьезных задач.

Компания провела собственные тесты Boeing 737 MAX, которые потом не были проверены регулятором. На ранних этапах при этом за MCAS наблюдали достаточно неопытные инженеры.

После окончания разработки Boeing подготовил новую версию автоматизированной системы — более рискованную, которая полагалась только на один датчик. Однако регулятору не представили официального отчета по техническим изменениям. Инженер летчик-испытатель знал о нововведениях, но правила требовали только сообщить, как самолет выполняет полеты.

Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, погибли все находившиеся на борту 189 человек. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами также стали все пассажиры и экипаж (157 человек).

После этого полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру. В отставку ушел вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск 737 MAX. Более 400 пилотов подали коллективный иск к Boeing. Они заявили, что компания скрыла от них недостатки в системе 737 MAX.

Как Сенат США обсуждал ситуацию вокруг самолета, читайте в материале “Ъ”.