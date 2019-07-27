«Активистов под гимн России уносили в автозак» Корреспондент “Ъ” — о событиях на Трубной площади в Москве

На несанкционированном митинге в центре Москвы задержали, по данным «ОВД-Инфо», 1067 человек. В МВД сообщали о 1074 задержанных. Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму началась на Тверской улице возле столичной мэрии. К вечеру часть участников акции переместилась на Трубную площадь. Корреспондент “Ъ” Роман Дорофеев в прямом эфире рассказал о действиях сотрудников полиции.

— Я непосредственно на площади нахожусь. Здесь работает полиция: задерживают людей, уносят в автозаки за руки, за ноги. Люди поют гимн России, и под него сотрудники полиции задерживают активистов и уносят их в автозак.

Приехала Юлия Галямина, незарегистрированный кандидат, Иван Жданов вместе с ней. Полиция начала брать в оцепление пятачок на Трубной площади, где должны были проходить выступления незарегистрированных кандидатов. Галямину я видел незадержанной, то есть она стояла на площади. А вот Жданова уже не видно, и, как его задерживали, я тоже не видел. Галямина начала свое выступление, и в этот момент полиция начала задержания: выстроившись кордоном. Естественно, тогда Галямина прекратила свое выступление.

На моих глазах задерживали мужчину: заламывали ему руки и уводили в автозак. Он просто молча стоял, а его взяли и увели.

За ним бежала девушка, видимо, пыталась отбить, и ее блокировал ОМОН, не допускал ее к молодому человеку, она отталкивала ОМОНовца и бежала за ним.

Вся площадь оцеплена, автозаков очень много, они стоят по Бульварному кольцу. Сотрудники полиции говорят с помощью звукоусиливающей аппаратуры: ваша акция, уважаемые граждане, не согласована, просим разойтись. Никто не расходится, происходят активные задержания.

Задерживали девушку на моих глазах, люди кричат: «Позор! Позор!». Люди большой толпой бежали в сторону Цветного бульвара на моих глазах, убегали от ОМОНовцев, ОМОН бежал за ними. Люди не сопротивлялись и спокойно шли. Тех, кто сопротивляется, за руки и за ноги уносят в автозаки.

Днем на Лубянке происходили самые жесткие задержания, которые я видел. Там работали не только сотрудники ОМОНа дубинками, но и полицейские направляли собак на митингующих: ОМОН крутил, а рядом стояли полицейские с собаками, собаки лаяли на митингующих.