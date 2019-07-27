27 июля в центре Москвы проходит несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. С 13 часов рядом с московской мэрией начали закрываться кафе и магазины — якобы по техническим причинам. “Ъ FM” узнал у представителей бизнеса на Столешниковом переулке, как митинг сказался на их работе.

Ресторан «КМ20»: «Мы просто не работаем. У нас есть какое-то количество гостей, которые зашли до того, как заведение оцепил ОМОН. Стояла большая толпа ОМОНа прямо у наших дверей, и мы закрылись. Мы еще через черный ход кого-то пропустили из наших постоянных гостей, но потом тоже закрыли, потому что люди, которые не могли никуда уйти, начали заходить за здание, пытаться куда-то перелезть. У нас пустой ресторан».

Ресторан Rose Bar: «Нет людей, мы закрывались во время митинга, где-то, наверное, на час-два, может быть, с 14-15 до 17 часов. Полицейских было очень много. Все было оцеплено здесь. На машине было вообще сюда нереально подъехать».

Бутик Giuseppe Zanotti: «Мы закрыли магазин, потому что был поток людей. Закрыли, потому что уже есть опыт таких митингов. Могут разбить витрины и зайти в магазин, сделать все что угодно. Нам важна своя безопасность и ассортимент. Клиентов в магазине не было на данный момент».