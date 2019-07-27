Глава Минкомсвязи выступил против идеи законопроекта о значимых инфоресурсах

Глава Минкомсвязи Константин Носков не поддержал идею законопроекта о значимых инфоресурсах. «Я не видел самого законопроекта, но саму идею я категорически не поддерживаю. Во всяком случае, о чем я читаю в прессе, как трактуется этот закон»,— сказал он «РИА Новости».

По словам господина Носкова, те компании, против которых фактически направлен законопроект — в частности, «Яндекс» и Mail.ru Group,— это национальное достояние. Они дают нам шанс на то, что наша страна будет занимать достойное место в дальнейшем в цифровом мире, заявил министр. «Эти компании существуют благодаря тому, что в свое время государство не закрутило гайки»,— сообщил Константин Носков.

«Я уже не говорю о том, что такие необдуманные и необсужденные инициативы, которые выливаются в публичную плоскость, негативно действуют на те тысячи лучших российских программистов, которые имеют опционы в компаниях "Яндекс" и Mail.ru, и соответственно, их доходы и зарплаты существенно падают»,— заявил он.

«И мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран»,— отметил господин Носков.

Законопроект в Госдуму внес депутат от «Единой России» Антон Горелкин. Согласно инициативе, доля иностранного капитала в информационных ресурсах, которые являются значимыми для информационной инфраструктуры РФ, должна быть ограничена до 20%.

В случае, если это требование будет нарушаться, организации запретят распространять рекламу о своем ресурсе или услугах, которые она предоставляет. Владелец ресурса не сможет использовать его для распространения рекламы, которая направлена на привлечение потребителей на территории России. Автор законопроекта отметил, что он коснется в том числе и компании «Яндекс».

Он был внесен в Госдуму без консультаций с правительством и должной экспертизы со стороны профессионального сообщества, правительства, Минкомсвязи, сообщил позже ТАСС со ссылкой на источник.