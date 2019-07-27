Тысячи жителей Туниса вышли на улицы, чтобы проститься с президентом ас-Себси

Официальная часть церемонии прощания с президентом Аль-Баджи Гаидом ас-Себси прошла в пригороде Туниса. В президентский дворец приехали эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Палестины Махмуд Аббас, временный глава Алжира Абделькадер Бенсалах и другие лидеры.

После церемонии кортеж с гробом, покрытым красно-белым флагом страны, проедет по городу до мечети. Тысячи людей вышли на улицы Туниса, чтобы проститься с президентом. Они машут флагами и поют государственный гимн. Президента похоронят на кладбище Аль-Джаллаз, передает Reuters.

#Tunisia: body of late President #Beji_Caid_Essebsi arrives in Carthage Palace after it was taken from the Military Hospital in Tunis. #TAP_En. pic.twitter.com/WYB5eA9pLB — TAP news agency (@TapNewsAgency) July 26, 2019

Беджи Каид ас-Себси умер в четверг, 25 июля, в госпитале в возрасте 92-х лет. За последний месяц, по данным СМИ, президент попал в больницу во второй раз.

Беджи Каид ас-Себси был лидером светской партии «Нидаа Тунис» («Зов Туниса»), соратником свергнутого во время «жасминовой революции» в 2011 году авторитарного правителя Зин аль-Абидина бен Али, занимал пост главы МИДа. В 2014 году выиграл президентские выборы, набрав 56% голосов против 44% у его соперника, умеренного исламиста Монсефа Марзуки.

Сейчас обязанности президента временно исполняет спикер парламента Мохамед Эннасер. Выборы назначены на 15 сентября.