Петербургские суды за день зарегистрировали 77 исков, касающихся ИКМО и ТИК

В районные суды Санкт-Петербурга в пятницу, 26 июля, поступило 77 исковых заявлений об административных правонарушениях, касающихся действий территориальных избиркомов и ИКМО. Общее их количество, таким образом, достигло 360, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Основная масса заявлений — обжалование отказа в регистрации кандидата. По состоянию на вечер 26 июля рассмотрено 256 таких дел.

Большую часть претензий составляют отказы в приеме документов, необеспечение приема документов и придирки к формулировкам, которые не могут быть достаточным основанием для отказа кандидата. Как отметили в объединенной пресс-службе судов, в таких ситуациях 100% исков удовлетворяются.