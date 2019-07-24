«Екатерингофский» прорыв

Избирательная комиссия Петербурга на заседании 23 июля отправила на пересмотр в ИКМО «Екатерингофский» дела восьми кандидатов в муниципальные депутаты, где их и зарегистрировали. Изначально это предлагалось сделать решением горизбиркома, но член комиссии с правом решающего голоса Дмитрий Краснянский выдвинул другую идею: вернуть вопрос на рассмотрение в ИКМО. Большинством голосов ее поддержали. Кандидаты, как и несколько членов комиссии, были против, полагая, что в скором времени последует вал судебных исков. Эксперты убеждены, что так и произойдет.

В числе заявителей и теперь уже зарегистрированных кандидатов был глава штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев. Он одним из первых высказал предположение, что их попытаются снять конкуренты. «ГИК не хочет нести ответственность за решения. Дальше сценарий будет такой: кто-то из кандидатов от "Единой России" или связанных с ней самовыдвиженцев будет подавать на ИКМО в суд, чтобы оспорить ее решение о нашей регистрации. Если бы нас зарегистрировал горизбирком, то судиться бы пришлось с ним в горсуде, а тут еще и районные суды будут»,— сообщил господин Шуршев.

Отказы в регистрации были после установленных сроков рассмотрения документов. По их истечении комиссия имеет право только зарегистрировать кандидатов, на что ей указал ГИК.

«Каждому из нас там написали дополнительные основания, по которым нас надо снять с регистрации. В некоторых случаях это были основания, которые сама ИКМО и обеспечила. Например, у одного из кандидатов якобы были сданы документы не в сброшюрованном виде. На рабочей группе эти документы были прошиты ниткой. Видимо, в "Екатерингофском" будут говорить, что сотрудники ИКМО их сами сброшюровали. У другого кандидата якобы не было заявления о согласии баллотироваться, но кандидат считается выдвинутым с момента подачи этого заявления. Следовательно, непонятно, почему ИКМО ее выдвинула, если кандидат их не принесла. У каждого придуманы какие-то основания, которые, видимо, и станут предметом рассмотрения в суде»,— отметил Александр Шуршев.

Член ГИК с правом решающего голоса Дмитрий Краснянский, который и предложил отправить документы на пересмотр в муниципальную комиссию, заявил “Ъ”, что сделал это, чтобы избежать исков в отношении горизбиркома. «У нас только завтра десять процессов в горсуде, а также сотни жалоб. Мы просто физически не справимся, если будем всех регистрировать и ходить в суд. У нас лишь пять юристов. Если они сидят в суде, то у нас некому рассматривать жалобы, а если они рассматривают жалобы, то некому находиться в суде. Мы максимально договариваемся с комиссиями, чтобы они исправляли свои ошибки самостоятельно»,— поведал господин Краснянский.

Рабочая группа по жалобам этих восьми кандидатов заседала 16 июля. Долгое время их вопросы не выносили на заседание городской комиссии, что очень волновало выдвиженцев.

Член ГИК с правом решающего голоса Ольга Покровская, которая голосовала против поправки Дмитрия Краснянского, полагает, что в «Екатерингофском» что-то придумали. «В этой ситуации есть следующее предположение: горизбирком долго не принимал решение. Это время понадобилось для чего-то. Не хотелось бы, конечно, думать о самом плохом — о возможной фальсификации дел, подмене или подлоге. Наверняка готовились иски в суд, что мы, вероятно, увидим в ближайшее время. Если честно, я искренне удивлена: текущий совет "Екатерингофского" почти не меняется два или три созыва. Во всяком случае, глава муниципального образования Олег Смакотин не первый созыв лямку тянет. А действующий депутат всегда имеет колоссальную фору. Но они с другими кандидатами борются не на жизнь, а на смерть. Ничем не объяснимая, с моей точки зрения, ярость. Это говорит о том, что едва ли они остановятся. Вопрос в том, что они дальше придумают»,— говорит госпожа Покровская.

Политолог и доцент кафедры политической психологии СПБГУ Александр Конфисахор полагает, что горизбирком просто подставил людей. «Тех кандидатов, которых зарегистрировали, подставляют под судебные иски. Тут нужно четко посмотреть юридическую практику и законы: как и кто их восстановил. Если горизбирком или муниципальная комиссия сделали это с нарушениями, то людей сильно подставляют, и, можно считать, что оппоненты их переиграли»,— считает эксперт.

Олег Дилимбетов