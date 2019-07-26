Количество посетителей игорной зоны «Красная Поляна» выросло в 1,5 раза

В июне текущего года число посетителей игорной зоны «Красная Поляна» в Сочи составило 53,4 тыс. человек, что на 51,7% больше, чем в июне 2018-го. Рост клиентов казино по сравнению с маем этого года составил 397 человек. Такие данные публикует департамент имущественных отношений Краснодарского края.

По данным ведомства, «Казино Сочи» в июне этого года посетили 38,8 тыс. человек, казино «Бумеранг» - 8,4 тыс. человек, казино «Бонус Slots» — 6,1 тыс. человек.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в первом полугодии текущего года доходы в бюджет Краснодарского края с налога на игорный бизнес составили 232,9 млн руб. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года их сумма снизилась на 27,2%.

Дмитрий Михеенко