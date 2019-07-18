Поступления в бюджет Кубани с налога на игорный бизнес снизились на 27,2%

В первом полугодии текущего года доходы в бюджет Краснодарского края с налога на игорный бизнес составили 232,9 млн руб. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года их сумма снизилась на 27,2%. Об этом сообщается в отчетности краевого минфина.

Всего в текущем году бюджет Кубани планирует получить с игорного бизнеса в виде налогов 421,6 млн руб. По состоянию на 1 июля исполнено 55,2% от планового показателя.

Напомним, 31 декабря 2018 года была закрыта первая в Краснодарском крае игорная зона «Азов-Сити» в Щербиновском районе. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, «Азов-Сити» была создана в 2010 году. С идеей проекта выступила администрация Краснодарского края, вложившая в его реализацию около 1 млрд руб. Еще 6 млрд руб. инвестировали резиденты ЗАО «Шамбала» и ООО «Роял Тайм». Существование игорной зоны в Щербиновском районе стало невозможным после открытия игорной зоны в Красной Поляне, поскольку, согласно принятому Госдумой РФ закону, в одном регионе не может существовать больше одной игорной зоны.

Дмитрий Михеенко