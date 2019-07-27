Динамика цен на однокомнатные квартиры на первичном рынке

Регион Средняя цена однокомнатной квартиры в июле 2018 года (руб.) Средняя цена однокомнатной квартиры в июне 2019 года (руб.) Средняя цена однокомнатной квартиры в июле 2019 года (руб.) Изменение за год Изменение за месяц Волгоград 1 877 695 1 849 000 1 874 543 -0,20% 1,40% Воронеж 1 846 169 1 953 227 1 996 779 8,20% 2,20% Екатеринбург 2 671 343 3 232 430 3 145 468 17,70% -2,70% Казань 2 806 525 3 065 992 3 035 030 8,10% -1,00% Краснодар 1 837 549 1 965 001 1 931 625 5,10% -1,70% Красноярск 2 003 717 2 058 214 2 076 780 3,60% 0,90% Москва 7 194 937 7 565 710 7 680 937 6,80% 1,50% Нижний Новгород 2 506 164 2 715 116 2 720 797 8,60% 0,20% Новосибирск 2 288 652 2 425 722 2 646 801 15,60% 9,10% Омск 1 630 463 1 715 171 1 764 772 8,20% 2,90% Пермь 2 050 326 2 248 084 2 223 614 8,50% -1,10% Ростов-на-Дону 2 083 511 2 030 594 2 062 559 -1,00% 1,60% Самара 2 095 103 2 203 717 2 203 635 5,20% 0,00% Санкт-Петербург 4 124 463 4 236 864 4 502 987 9,20% 6,30% Саратов 1 272 254 1 355 198 1 349 849 6,10% -0,40% Тюмень 2 209 086 2 408 363 2 435 218 10,20% 1,10% Уфа 2 289 733 2 375 448 2 358 902 3,00% -0,70% Челябинск 1 506 071 1 612 964 1 631 332 8,30% 1,10% Общее по городам 2 460 765 2 612 045 2 646 757 7,60% 1,30%