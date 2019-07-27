Динамика цен на однокомнатные квартиры на первичном рынке

|
|Регион
|Средняя цена однокомнатной квартиры в июле 2018 года (руб.)
|Средняя цена однокомнатной квартиры в июне 2019 года (руб.)
|Средняя цена однокомнатной квартиры в июле 2019 года (руб.)
|Изменение за год
|Изменение за месяц
|Волгоград
|1 877 695
|1 849 000
|1 874 543
|-0,20%
|1,40%
|Воронеж
|1 846 169
|1 953 227
|1 996 779
|8,20%
|2,20%
|Екатеринбург
|2 671 343
|3 232 430
|3 145 468
|17,70%
|-2,70%
|Казань
|2 806 525
|3 065 992
|3 035 030
|8,10%
|-1,00%
|Краснодар
|1 837 549
|1 965 001
|1 931 625
|5,10%
|-1,70%
|Красноярск
|2 003 717
|2 058 214
|2 076 780
|3,60%
|0,90%
|Москва
|7 194 937
|7 565 710
|7 680 937
|6,80%
|1,50%
|Нижний Новгород
|2 506 164
|2 715 116
|2 720 797
|8,60%
|0,20%
|Новосибирск
|2 288 652
|2 425 722
|2 646 801
|15,60%
|9,10%
|Омск
|1 630 463
|1 715 171
|1 764 772
|8,20%
|2,90%
|Пермь
|2 050 326
|2 248 084
|2 223 614
|8,50%
|-1,10%
|Ростов-на-Дону
|2 083 511
|2 030 594
|2 062 559
|-1,00%
|1,60%
|Самара
|2 095 103
|2 203 717
|2 203 635
|5,20%
|0,00%
|Санкт-Петербург
|4 124 463
|4 236 864
|4 502 987
|9,20%
|6,30%
|Саратов
|1 272 254
|1 355 198
|1 349 849
|6,10%
|-0,40%
|Тюмень
|2 209 086
|2 408 363
|2 435 218
|10,20%
|1,10%
|Уфа
|2 289 733
|2 375 448
|2 358 902
|3,00%
|-0,70%
|Челябинск
|1 506 071
|1 612 964
|1 631 332
|8,30%
|1,10%
|Общее по городам
|2 460 765
|2 612 045
|2 646 757
|7,60%
|1,30%