Смольный расторгнет договор по реконструкции гимназии в Пушкине

Власти Петербурга расторгнут государственный контракт с компанией ООО «Капитал стройиндустрия» на реконструкцию здания гимназии №406 в Пушкине из-за срыва сроков. Такое поручение дал врио губернатора Александр Беглов.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, по контракту работы должны были завершиться не позднее 15 декабря прошлого года, однако на сегодняшний день готовность обоих корпусов реконструируемого учебного заведения не превышает 65%.

В связи с регламентом процедур расторжения и заключения нового госконтракта срок ввода в эксплуатацию гимназии №406 перенесен на следующий год.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Смольном пообещали навести «жесткий порядок» в сфере строительства и реконструкции соцобъектов в Петербурге, назвав, в частности, ситуацию с гимназией №406 «большим безобразием».