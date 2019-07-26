1,9 тыс. кандидатов в муниципальные депутаты зарегистрированы в Ленобласти

На выборы в муниципальные депутаты в Ленобласти зарегистрировано 1972 кандидата. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на данные областного избиркома.

В сентябре выборы состоятся в 177 муниципальных образованиях Ленинградской области, сроки полномочий истекают по 2062 мандатам. Всего на выборы выдвигали свои кандидатуры 4828 человек, 63 позднее сняли свои кандидатуры. 64 получили отказ в регистрации.

По словам вице-губернатора по внутренней политике Сергея Перминова, в области проводится работа для обеспечения процесса голосования: бесперебойного энергоснабжения, транспортного обслуживания и безопасности.