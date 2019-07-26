Соратника Алексея Навального допустили до выборов мэра Новосибирска

Избирком Новосибирска зарегистрировал координатора регионального штаба оппозиционера Алексея Навального Сергея Бойко кандидатом на осенние выборы главы города. Об этом сообщила председатель горизбиркома Тамара Краткая на заседании в пятницу.

Господин Бойко, будучи самовыдвиженцем, сдал в избирком 6,4 тыс. подписей горожан в свою поддержку, из которых были проверены 1,1 тыс. Недостоверными признаны 65 подписей, что соответствует 5,5% при допустимой планке в 10%. «Зарегистрировать Сергея Бойко кандидатом в мэры Новосибирска и выдать ему удостоверение»,— огласила Тамара Краткая решение горизбиркома. Его единогласно поддержали все члены комиссии.

Новосибирский горизбирком сегодня также выдал удостоверения кандидатов зампреду реготделения «Яблока» Дмитрию Холявченко, первому секретарю новосибирских «Коммунистов России» Сергею Лоскутову, руководителю проекта «Сибирский хамон» Алексею Крестьянову (Аграрная партия России) и гендиректору новосибирской компании «Империал строй» Мухаммеду-Али Хаюрину (Партия возрождения села). Двум самовыдвиженцам — Андрею Везнеру и Анатолию Бабаеву — отказано в регистрации.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. На них выдвинулись 20 человек. Из них зарегистрированы 17 кандидатов.

Как кандидаты в мэры подписали предвыборную декларацию — в материале “Ъ-Сибирь” «Держатся на честном слове»

Илья Галагуз, Юлия Сасевич