Укравший катер начальник тыла полиции Туапсе пытался скрыться от следствия

Суд поместил под стражу бывшего временно исполняющего обязанности начальника тыла отдела МВД по Туапсинскому району, которого обвиняют в краже полицейского катера. Следственными органами ему инкриминируется крупное мошенничество с использованием служебного положения, злоупотребление должностными полномочиями и подделка официальных документов (ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 327 УК РФ).

Как уже сообщал “Ъ-Кубань”, уголовное дело в отношении Андрея Мишкова было возбуждено еще в феврале этого года по материалам регионального УФСБ. На время следствия бывшему полицейскому была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, однако, как сообщили в СУ СКР по краю, у следователей появилась информация, что сотрудник полиции намеревается скрыться от органов. В суд было направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Фемида удовлетворила ходатайство.

24 октября прошлого года, когда в Туапсинском районе за сутки выпало 215 мм осадков (годовая норма — 1250 мм), а на море бушевал сильный шторм, врио начальника тыла районной полиции сообщил своему руководству о пропаже патрульного катера «Стриж-4». Его якобы смыло с территории гаражно-лодочного кооператива в Черное море. 31 января катер нашли в гаражном боксе Туапсинского морского торгового порта. Проверка показала, что плавсредство списано как утраченное во время шторма.

По версии следователей, подозреваемый отогнал полицейский катер в гараж, после чего активно участвовал в его поисках.

Как рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю, 8 февраля текущего года врио начальника тыла ОМВД по Туапсинскому району был уволен из органов за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

Дмитрий Михеенко