Юлия Ефимова недотянула рывок

Вчера сборная России по плаванию пережила на чемпионате мира в корейском Кванджу очень богатый на медали и одновременно очень обидный день. Российские спортсмены завоевали сразу три награды, но среди них не оказалось золотой, хотя, казалось, шансы на нее были и у спиниста Евгения Рылова, и тем более у главной отечественной звезды в этом виде брассистки Юлии Ефимовой. Но они на стометровках уступили: Рылов — китайцу Сюй Цзяюю, Ефимова — слишком часто переходящей ей дорогу американке Лилли Кинг.

Это был третий день плавательной программы чемпионата мира. И он с ходу подтвердил тезис о происходящем в конце десятилетия в России ренессансе какое-то время находившегося в кризисном состоянии вида. За два предыдущих дня российская сборная взяла две серебряные награды — в кролевой эстафете 4 х 100 м, и на 50-метровке баттерфляем, на которой Олег Костин уступил только Калебу Дресселу — новому фронтмену резко сдавшего с уходом легенд, Майкла Фелпса и Райана Лохти, американского мужского плавания. Вчера она с ходу добавила к ним довольно нежданную бронзу. 20-летний Мартин Малютин, которого только в прошлом сезоне подключили к основе сборной, добыл бронзу на престижной дистанции 200 м вольным стилем. Правда, не без помощи обстоятельств: коснувшегося на финише бортика первым литовца Данаса Рапшиса дисквалифицировали за еле заметный фальстарт. А впереди были две дисциплины, дававшие вроде бы основания рассчитывать на медаль ценнее тех, что были завоеваны ранее.

В чуть меньшей степени это касалось стометровки на спине, где Россию в финале представлял Евгений Рылов. Он всего на два года старше Малютина, но уже имеет отличный послужной список с целой стопкой наград, в том числе олимпийским серебром 2016 года и золотом предыдущего, двухлетней давности, мирового первенства в Будапеште. По сути, все награды выиграны на 200-метровке, но в нынешнем сезоне Рылов и на «непрофильной» дистанции был не хуже тех, кто на ней специализируется, даже победителя будапештского чемпионата китайца Сюй Цзяюя.

Евгений Рылов, в общем-то, очень недурно проплыл в Кванджу и добился самого заметного успеха в карьере, если брать именно стометровку. Но с золотом не срослось. Проблема заключалась в том, что Рылов отработал так, словно забыл о том, что стартует не на коронной дистанции, а на той, что вдвое короче: задержался на старте, а потом догонял, догонял, догонял — и так и не догнал китайца.

Отличные шансы на золото — это было прежде всего про женскую стометровку брассом, про выступление Юлии Ефимовой, про ее уже почти классическое противостояние с американкой Лилли Кинг.

Юлия Ефимова, обладательница трех олимпийских наград, полутора десятков наград чемпионатов мира, лидер и, можно сказать, символ современного российского плавания, впервые пересеклась с Кинг на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Тогда, в 2016-м, та была выскочкой-тинейджером, Ефимова — уже опытной, титулованной спортсменкой, действующей чемпионкой мира на стометровке. Победила выскочка. Два года назад в Будапеште Ефимова выиграла свое пятое золото на мировых первенствах. Но на 200-метровке. На стометровке Кинг снова опередила ее, еще и вместе с соотечественницей Кэти Мейли.

Причины думать, что в Кванджу Юлия Ефимова реваншируется, подарили прежде всего полуфинальные заплывы. Россиянка в своем показала результат на десятую лучше, чем Лилли Кинг. Полуфинал — это, конечно, так себе база для прогнозов, но все же.

Дуэль между российской и американской пловчихами была грандиозной с точки зрения сюжета. Ефимова, как и Рылов, проиграла старт, к повороту уступала четыре десятые, а затем ринулась наверстывать упущенное. Ее розовая шапочка приближалась к черной шапочке Кинг. И вот в какой-то момент они оказались вровень, а спустя секунду Ефимова уже, кажется, вышла вперед. На сантиметры, но ведь тренд — в пользу россиянки — был слишком очевидным. А до бортика надо было проплыть, удержав темп, полтора десятка метров.

«Немного не дотянула» — таким было резюме Юлии Ефимова, когда она после церемонии награждения вышла к прессе. Абсолютно исчерпывающим. Рывок россиянки за эти полтора десятка метров до счастливого окончания заплыва застопорился, сошел на нет, а Кинг, как обычно, не сбросила обороты. Да даже добавила. Сто метров остались ее дистанцией.

Алексей Доспехов