«Газпром» подал в Суд ЕС из-за «Северного потока-2»

Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток-2», исполнил свое обещание и подал иск в Суд ЕС, оспаривая принятие поправок в газовую директиву. По мнению компании, эти поправки являются дискриминационными, так как «явно разработаны и приняты с целью создать неблагоприятные условия» для реализации «Северного потока-2». Кроме того, Nord Stream 2 AG может подать в суд на Евросоюз в рамках договора об энергетической хартии — Еврокомиссия сейчас в срочном порядке инициирует изменения в договор, чтобы снизить свои риски.

Nord Stream 2 AG объявил, что 25 июля подан в Суд ЕС иск против принятия поправок в газовую директиву ЕС, внесенных директивой 2019/692. Напомним, эти поправки распространяют требования внутреннего законодательства ЕС на участки морских газопроводов, находящиеся в территориальных водах государств—членов союза. При этом для уже действующих газопроводов предусмотрено исключение из этих требований — таким образом, на практике поправки направлены именно против проекта «Северный поток-2». Nord Stream 2 AG, который на 100% принадлежит «Газпрому» и сейчас строит газопровод «Северный поток-2» по дну Балтийского моря из России в Германию, неоднократно предупреждал, что считает данные поправки дискриминационными и готов оспаривать их в суде.

Теперь Nord Stream 2 AG будет требовать отмены уже принятых поправок. «Как предусмотрительный инвестор, мы намерены защищать наши инвестиции»,— приводятся в сообщении слова исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.

В сообщении также указывается, что Nord Stream 2 AG может подать иск против ЕС в соответствии с договором об энергетической хартии, который гарантирует защиту инвестиций стран, подписавших договоров.

В числе таких стран все члены ЕС и, в частности, Швейцария, где зарегистрирован Nord Stream 2 AG. Компания 12 апреля инициировала консультации с Еврокомиссией по устранению разногласий, однако, как сообщает Nord Stream 2 AG, за отведенный для них трехмесячный период компромисса найти не удалось. Проектная компания предлагала Еврокомиссии счесть «Северный поток-2» уже завершенным проектом и предоставить ему исключение на том основании, что участок в территориальных водах Германии на момент принятия директивы был уже построен. При этом в июле Еврокомиссия получила мандат от стран ЕС на проведение переговоров об изменении главы договора об энергохартии, посвященной защите инвестиций, в чем многие наблюдатели увидели попытку защититься от потенциальных претензий Nord Stream 2 AG.

Сам газопровод «Северный поток-2» по-прежнему официально планируется ввести до конца года, на середину июля было уложено 66% его общей протяженности. Однако Дания до сих пор не дала разрешения на прокладку трубы в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море, что делает сроки завершения проекта труднопрогнозируемыми.

Отметим, что представители как «Газпрома», так и пяти европейских компаний, финансирующих проект газопровода (Shell, Engie, Uniper, Wintershall и OMV), до сих пор отказывались ясно комментировать вопрос, как поправки в газовую директиву отразятся на проекте. Очевидно лишь, что поправки не могут помешать завершению его строительства, однако повлияют на условия эксплуатации.

По мнению большинства собеседников “Ъ” в отрасли, на первом этапе «Газпром» может столкнуться с невозможностью использовать более половины мощности «Северного потока-2».

Это связано с тем, что другая половина будет, согласно правилам Третьего энергопакета, зарезервирована для потенциальных других поставщиков газа — которых в таком морском газопроводе даже технически быть не может.

С подобной проблемой «Газпром» уже сталкивался в случае с газопроводом Opal в Германии, однако после шести лет переговоров с Еврокомиссией ему удалось добиться возможности использовать более 90% мощностей трубы. Таким образом, иск Nord Stream 2 AG может быть подготовкой к подобным переговорам с Еврокомиссией и по «Северному потоку-2».

Юрий Барсуков