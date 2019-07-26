Объем инвестиций в недвижимость в Петербурге сократился втрое по сравнению с прошлым годом

За первое полугодие 2019 года совокупный объем инвестиций на рынке недвижимости в Петербурге составил $172 млн — в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительную динамику показали лишь вложения в покупку земельных участков под коммерческий девелопмент, объем которых увеличился втрое — до $15 млн, сообщают аналитики международной консалтинговой компании Colliers International.

По данным экспертов, одной из главных причин сокращения общего объема инвестиций стало уменьшение в 2,5 раза вложений в участки под жилье — до $100 млн. Если в 2017-2018 годах, в преддверии введения в действие поправок к 214-ФЗ, девелоперы с запасом пополняли свои земельные банки, то в последующем возник ожидаемый спад. Еще одним фактором снижения стал недостаток качественных активов на продажу.

Общий объем сделок с землей в Петербурге за шесть месяцев текущего года составил $115 млн. В сфере коммерческого девелопмента новые участки приобретались в основном под строительство складской и индустриальной недвижимости. Объем сделок по приобретению коммерческой недвижимости за январь-июнь достиг $57 млн. Самым крупным приобретением в офисном секторе за этот период стала покупка холдингом «Империя» БЦ на Большой Морской улице, 30.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости по России в целом за первое полугодие 2019 года увеличился до $1,6 млрд. Положительная динамика наблюдается несмотря на снижение активности иностранных инвесторов.