Вложения в недвижимость выросли на четверть

Объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости за первое полугодие 2019 года увеличился до $1,6 млрд. Положительная динамика наблюдается несмотря на снижение активности иностранных инвесторов.

По оценке компании JLL, объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России в первом полугодии 2019 года составил более $1,6 млрд, что на 24% превышает результат аналогичного периода предыдущего года ($1,3 млрд). Показатель второго квартала оказался на 13% больше прошлогоднего: $643 млн по сравнению с $568 млн соответственно.

«Рост в первом полугодии объясняется закрытием нескольких крупных сделок. Сложившаяся стабильность на финансовых рынках, а также смягчение монетарной политики Банка России способствуют увеличению инвестиционной активности,— говорит Наталия Тишендорф, член совета директоров и руководитель отдела финансовых рынков и инвестиций компании JLL.— Кроме того, инвесторов стимулирует позитивная разница между ставками капитализации и стоимостью банковского финансирования, которая сформировалась около года назад впервые за всю историю рынка коммерческой недвижимости. Ожидаемое снижение ключевой ставки в этом году приведет к дальнейшему сокращению стоимости финансирования под залог активов и положительно отразится на инвестиционном рынке недвижимости».

Сектор офисной недвижимости стал лидером в первом полугодии 2019 года по объему привлеченных инвестиций: его доля достигла 35% от общего показателя. На втором месте — сектор жилой недвижимости в формате участков под строительство, а также апартаментов в инвестиционных целях: его доля составила 31%. Тройку лидеров замыкает сектор торговой недвижимости (22%).

Доля Москвы увеличилась с 56% в первом полугодии 2018 года до 72% по итогам первой половины 2019 года, в то время как доля Санкт-Петербурга сохранилась на уровне первого квартала 2019 года, составив 21% в страновом объеме инвестиций за шесть месяцев 2019 года против 38% за аналогичный период предыдущего года. Сделки с региональными активами (вне Москвы и Петербурга) по результатам первых шести месяцев 2019 года составили 7% по сравнению с 6% за тот же период 2018 года.

Отсутствие публичных сделок с иностранным капиталом во втором квартале 2019 года привело к тому, что доля зарубежных инвесторов в общем объеме транзакций в первом полугодии снизилась до 12% по сравнению с 28% годом ранее. Сокращение доли сделок с участием иностранного капитала в России отражает глобальный тренд уменьшения объема иностранных инвестиций. Так, в первом квартале 2019 года объем трансграничных сделок в мире снизился в годовом соотношении на 17%, до $44 млрд.

Олеся Дзюба, руководитель отдела исследований компании JLL, комментирует: «На российском рынке сохраняется дефицит объектов недвижимости, доступных инвесторам для покупки. Тем не менее в условиях сложившейся стабильности и при отсутствии внешних негативных факторов вероятность активизации инвестиций в недвижимость возрастает. Среди позитивных факторов стоит выделить укрепление рубля в первом полугодии, уменьшение инфляционного давления, а также снижение ключевой ставки Банком России до 7,5%. Мы сохраняем прогноз объема инвестиционных транзакций на российском рынке недвижимости в 2019 году на уровне $3,5 млрд».

Олег Привалов