Экс-глава липецкого фонда капремонта Александр Козин признан банкротом

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом бывшего руководителя регионального фонда капремонта Александра Козина и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Господин Козин предлагал погасить часть задолженности перед Липецккомбанком в добровольном порядке. Но сам банк добивался процедуры реализации имущества.

Суд начал рассмотрение заявления Липецккомбанка (ЛКБ) о банкротстве Александра Козина в конце прошлого года. Причиной стали его долги (более 68 млн руб.) как физлица и поручителя, связанные с кредитованием строительства ранее принадлежавшего господину Козину завода по производству светопрозрачных конструкций в ОЭЗ «Липецк». В феврале 2019 года суд ввел в отношении Александра Козина процедуру реструктуризации долгов. Однако к 4 июля, когда было проведено собрание кредиторов, план реструктуризации так и не был представлен.

Александр Козин покинул пост директора фонда капремонта в марте 2019 года. Незадолго до этого областное УМВД возбудило уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) в фонде. В ходе проверки ведомство вскрыло «факты незаконного использования руководством фонда своих полномочий в целях заключения договоров с конкретной организацией без проведения конкурсных процедур для проведения капитального ремонта многоквартирных домов».

Подробнее об инциировании процедуры банкротства Александра Козина читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Директору липецкого фонда капремонта припомнили старые долги».

Олег Мухин