Покупателям предложат квартиры по ценам «Черной пятницы»

В московском регионе стартует «Черная пятница рынка недвижимости». В рамках акции до конца недели можно будет приобрести квартиры или апартаменты со скидками до 30%, заявляют организаторы. В распродаже принимают участие около 50 девелоперских компаний, а общая площадь выставленных лотов составляет 30 тыс. кв. м.

Организатором акции выступает Ассоциация профессионалов рынка недвижимости, в которой заявили, что за четыре года удалось продать более 3 тыс. объектов на общую сумму в 3 млрд руб. В этом году же инициаторы проекта пообещали предоставить покупателям выгоду в общей сложности на 1 млрд руб. Именно в сезон отпусков для рынка крайне важно пробудить спрос, поэтому выгоду получают не только покупатели, но и продавцы, объяснила "Ъ FM" руководитель проекта Юлия Солодовникова: «Акция "Черная пятница рынка недвижимости" проходит с 2015 года. В этом году это пятая акция, в которой мы объединяем застройщиков московского региона для распродажи. В акции принимают участие такие застройщики, как "Галс-Девелопмент", "Домстрой", MR Group, то есть все ведущие застройщики московского региона. Обычно в летний период происходит некий спад покупательской активности, ведь многие едут в отпуск. Для них это хороший шанс приобрести жилье по действительно выгодным ценам. В прошлом году у нас скидки достигали 42%, сейчас они предполагаются в размере примерно до 30%. До старта акции мы не раскрываем, какие конкретно предложения будут представлены и какие конкретно скидки на каждое предложение дает тот или иной застройщик».

На сайте, посвященном «Черной пятнице недвижимости», представлены проекты как эконом-, так и премиум-класса. Впрочем, купить что-то действительно стоящее на треть дешевле рынка не получится, считает инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев: «Real Estate Professional Associatе — организация, которая объединяет деятелей в области пиара, маркетинга, продвижения проектов в области недвижимости. Вся эта история связана с тем, что сотрудники девелоперских компаний собрались в эту ассоциацию и, в общем, им достаточно просто было организоваться для того, чтобы провести такое мероприятие. Есть некоторые категории, на которые можно действительно делать скидку. Между тем, сейчас на рынке в проектах ее средний размер составляет порядка 3-5%.

Возможно, иногда речь идет о том, что компании выделяют некий объем квартир, на которые уже делают скидку больше.

Самая главная задача этого мероприятия — это лидогенерация, создание некоего потока заинтересованных людей, и его последующая обработка».

На предыдущих акциях ассортимент был шире: на площадке можно было купить земельные участки, машино-места, офисные и торговые помещения. В этом году организаторы решили сконцентрироваться на жилом сегменте. Согласно статистике, 45% квартир бронируется за первые несколько часов акции.

Владимир Соколов