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Главный пристав Пермского края отправлен в СИЗО

Дзержинский суд Перми арестовал на два месяца начальника управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю Игоря Кожевникова. Он отправлен в СИЗО по обвинению в получении взятки в размере 1,5 млн руб.

Как считает СКР, взятку главному приставу Прикамья дали в ноябре 2017 года. Однако уголовное дело было возбуждено лишь в июле 2019 года, самого господина Кожевникова задержали позавчера.

По этому же уголовному делу проходят еще несколько бывших и действующих сотрудников УФССП по Пермскому краю, им предъявлено обвинение в мошенничестве.

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