В судебном приставе усмотрели взяточника

Следственное управление Следственного комитета РФ (СУ СКР) по Пермскому краю предъявило обвинение во взятках в крупном размере руководителю управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю Игорю Кожевникову. Как считает следствие, вместе со своей подчиненной Александрой Мардановой он получил около 1,15 млн руб. По данным источников “Ъ”, взятки передавались за помощь юрлицам обналичивать деньги. Как говорят источники, на господина Кожевникова силовики вышли, расследуя другое уголовное дело — в отношении госпожи Мардановой. Она вместе с адвокатом Ильвиром Ахтямиевым обвиняется в мошенничестве. Господин Ахтямиев фигурирует и в деле о взятках.

В пятницу СУ СКР по Пермскому краю планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей руководителю УФССП по Пермскому краю—главному судебному приставу Игорю Кожевникову. Он был задержан днем в минувшую среду на рабочем месте. В его кабинете и доме были произведены обыски. По словам источников, сейф в кабинете задержанного вскрывали сотрудники МЧС. Как сообщил СКР, господин Кожевников обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

«По данным следствия, двое должностных лиц УФССП России по Пермскому краю в ноябре и декабре 2017 года получили взятку в виде 550 тыс. руб. и 600 тыс. руб.»,— говорится в пресс-релизе ведомства. Из сообщения следует, что вместе с господином Кожевниковым аналогичное обвинение предъявлено бывшему начальнику отдела—старшему судебному приставу межрайонного отдела особых исполнительных производств по розыску должников и их имущества управления ФССП.

По данным “Ъ”, речь идет об Александре Мардановой, которую источники называют близкой знакомой Игоря Кожевникова. Госпожа Марданова была уволена из ФССП 25 мая этого года.

Собеседники “Ъ” говорят, что обвинение во взятке касается незаконных действий, якобы связанных с созданием фиктивных документов о взыскании с юридических лиц денежных средств, на основе которых незаконно возбуждались исполнительные производства.

«В результате деньги списывались со счетов фирм и с помощью различных схем выводились в теневой сектор. То есть фактически с помощью сотрудников ФССП и через счет управления производилась обналичка»,— утверждают источники.





При этом, по материалам расследования, Александра Марданова часть полученных денег передавала Игорю Кожевникову. Также, по их данным, в уголовном деле фигурирует адвокат Ильвир Ахтямиев. По одной из версий, он выполнял посреднические функции между приставами и бизнесменами. Источники не исключают, что со временем число преступных эпизодов, а также размер полученных приставами денежных средств в уголовном деле могут увеличиться.

Стоит отметить, что Александра Марданова покинула службу после того, как в марте этого года была осуждена за превышение должностных полномочий. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. руб. В июне она стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии СУ СКР по Пермскому краю, обвиняемая причастна к хищению более 30 млн руб. с расчетных счетов ряда юридических лиц.

Следователи считают, что госпожа Марданова и подельники создавали фиктивные документы, например постановления комиссий по трудовым спорам, которыми устанавливалась задолженность компаний по зарплате перед физлицами.

На основании этих документов сотрудники ФССП возбуждали исполнительные производства. Затем в банковские организации, где «компании-должники» имели расчетные счета, приставы направляли платежные поручения. В результате деньги через депозитный счет межрайонного отдела УФССП списывались якобы в пользу «работников», чьи права были нарушены. Затем деньги обналичивались через банкоматы. В результате госпожа Марданова решением суда была отправлена в СИЗО.

Кроме нее фигурантами дела являются сотрудники ФССП Юлия Пенькевич и Екатерина Путина. Через несколько дней в рамках дела о мошенничестве под стражу был заключен и Ильвир Ахтямиев. Сейчас дело о мошенничестве и дело в отношении господина Кожевникова соединены в одно производство. О позиции Игоря Кожевникова относительно предъявленного обвинения пока ничего не известно.

Дмитрий Астахов, Пермь