Горький гостинец

Кейс «Сибирского гостинца» можно назвать классическим. Компания, казалось бы, все делала правильно. Завоевала доверие как государства, так и частных инвесторов. Должна была послужить примером для малого бизнеса в части использования возможностей фондового рынка. Однако реальность оказалась куда жестче ожиданий. Впрочем, инвесторы готовы дать «Сибирскому гостинцу» второй шанс.

«Образцовый пример малого бизнеса»

«Сибирский гостинец» — молодая компания по производству сублимированных ягод, грибов и орехов — начинала ярко и бодро. В 2015 году она разместила на бирже свои акции, в 2016 году получила поддержку экспертного совета Минэкономразвития, а затем и резидентство в особой экономической зоне Моглино. «…В Псковской области в ОЭЗ "Моглино" планируется создать высокотехнологичное и наукоемкое производство, ориентированное на выпуск продукции c высокой добавленной стоимостью. Инвестиции в проект составят более 400 млн рублей, планируется создание 50 рабочих мест»,— указывалось в пресс-релизе на сайте компании от 14 марта 2016 года. В конце мая того же года компания получила кредитный рейтинг «Эксперт РА» на уровне А. По мнению аналитиков агентства, положительное влияние на уровень рейтинга оказали «высокий уровень стратегического планирования и операционного управления, наличие благоприятных перспектив и тенденций развития рынка специализации компании, низкий уровень юридических рисков проекта». Бенефициарами компании выступили два молодых менеджера — бывшие биржевые трейдеры Дмитрий Ходас и Эмин Хыдыров.

Размещение первого выпуска биржевых облигаций «Сибирского гостинца» на сумму 200 млн руб. состоялось в конце июня 2016 года. Средства привлекались под строительство нового завода в Моглино. «Мы — публичная компания, соответственно, выход на рынок публичного долга был логичным шагом. Тем более на момент размещения форсировался определенный тренд на небольшие выпуски и прямые инвестиции в сравнительно небольшой бизнес»,— рассказывает гендиректор «Сибирского гостинца» Дмитрий Ходас.

И действительно, инвесторы восприняли проект благосклонно. Эмитент предложил высокую доходность по купону — 17% годовых (в то время доходность коротких ОФЗ составляла ниже 9% годовых). По словам одного из частных инвесторов, пожелавших остаться анонимным, «Сибирский гостинец» позиционировался на рынке как «образцовый пример малого бизнеса, который может развиваться, самостоятельно привлекая средства на бирже». «Из него хотели делать публичный проект, чуть ли не в Госдуме представить результаты. Показать на его примере, как можно пользоваться рынком»,— вспоминает он. Руководители компании охотно давали интервью в интернет-изданиях и на радио, много общались с инвесторами, ничего не скрывали и производили приятное впечатление.

Электронный глас народа

В течение полутора лет «Сибирский гостинец» добросовестно исполнял свои обязательства перед держателями долга. И оптимисты на форумах с успехом громили пессимистов: «Завод должен заработать уже очень скоро. И, следовательно, начнет поступать выручка от продаж продукции. Лично я еще докупил немного облигов по 90% от номинала!» — заявлял инвестор под ником IT-Trainer на форуме mfd.ru. «В магазинах она (продукция «Сибирского гостинца».— “Ъ”) есть! Да они новый заводик строят! По облигам платят!» — указывал Driver на том же форуме.

Однако к концу 2017 года акционеры и держатели облигаций приуныли. Отсутствие реальных результатов деятельности стартапа, неутешительные данные его отчетности заставляли их волноваться все больше и больше. Часть инвесторов укрепилась в мысли, что «Сибирский гостинец» — мошеннический проект. «Производство тут выполняет лишь роль "витрины" для прикрытия биржевых махинаций. Если какая-нибудь шиномонтажка выходит на IPO и заявляет о миллиардных планах, конец у нее всегда один. Биржа только для серьезных бизнесов»,— вещал Nickma на форуме mfd.ru. В ответ на информационное поле вышла армия ботов и разбросала по тематическим веткам десятки однотипных комментариев вроде «Вбросы про возникшие проблемы со строительством завода делаются намеренно. Если сопоставить все имеющиеся факты о том, что основная часть работ по запуску производства уже сделана, можно прийти к однозначному выводу: на данном этапе покупка акций компании "Сибирский гостинец" целиком оправдана. Эмиль». Господин Ходас причастность «Сибирского гостинца» к этой кампании отрицает. По его словам, компания размещает всю значимую информацию на своем сайте. «Мы также делаем большой упор на прямых коммуникациях с действующими владельцами облигаций и акционерами»,— поясняет он.

В конце декабря 2017 года по приглашению «Сибирского гостинца» в Моглино поехал владелец портала блогов трейдеров и инвесторов Smart-lab.ru Тимофей Мартынов. Он привез оттуда видео и интервью с владельцами компании, которое было размещено на его канале в Youtube и привлекло большое внимание посетителей портала. «Я предполагаю, что их целью было информационное покрытие. Показать, что они не собираются никого кинуть, что завод есть, что они его достраивают, что они собираются выполнять обязательства в меру своих возможностей»,— говорит господин Мартынов.

Дефолт, как и было предсказано

Однако уже под самый Новый год компания допустила технический дефолт по выплате третьего купона по облигациям первого выпуска. «Первопричиной неисполнения обязательств являлась невозможность погасить предъявленные к оферте облигации,— поясняет господин Ходас.— Следующей серьезной проблемой стали переносы сроков ввода производственного комплекса. В процессе пуско-наладочных работ и выводе "на режим" были выявлены существенные отклонения в работе установок, причиной которых являлись конструктивные ошибки поставщиков оборудования». В феврале 2018 года компания договорилась с представителем владельцев облигаций о прекращении обязательств по выплате третьего купона.

Позже на Московской бирже был размещен второй — уже валютный — выпуск облигаций. Впоследствии «Сибирскому гостинцу» удалось договориться с представителем владельцев облигаций о реструктуризации долга по первому, дефолтному выпуску. «Основная идея предложенной реструктуризации — это конвертация долга в акционерный капитал в виде привилегированных акций компании»,— говорит господин Ходас. При этом облигационеры согласились на отказ от права требования досрочного погашения, что, по его словам, «позволит в ближайшее время остановить предъявление исковых требований к компании». Необходимость в реструктуризации валютного выпуска отсутствует, т. к. компания выполняет обязательства перед владельцами этих облигаций в полном объеме.

Too small to win

Причин неудачи на фондовом рынке, особенно у небольшой компании, может быть множество (см. интервью Анны Кузнецовой). В случае с «Сибирским гостинцем», считает президент ГК «Финам» Владислав Кочетков, это переоценка владельцев компании своих сил. «Бизнес у них специфический. Сложно было ожидать его быстрого масштабирования. Нужны затраты в развитие производства, в налаживание отношений с сетями, в оборотный капитал. В общем, эта компания слишком маленькая для биржи»,— уверен он. По его мнению, «Гостинец» пошел не тем путем: сначала он должен был пройти либо этап органического роста, либо привлечь венчурного инвестора. «Если это ранний стартап, то биржа — не для него»,— заключает он. По мнению ряда собеседников “Ъ”, неприятности «Сибирского гостинца» усугубились ошибками брокера, организовавшего размещение облигаций. Отвечать на вопросы об этом господин Ходас отказался из этических соображений.

Сейчас компания на 100% принадлежит рынку. Временное отсутствие контроля является вынужденной мерой, однако бывшие бенефициары рассчитывают на возвращение контроля в ближайшее время — недавно акционеры приняли решение о проведении дополнительной эмиссии по закрытой подписке в адрес прежних владельцев. «Вхождение в капитал компании стратегического инвестора мы рассматриваем в среднесрочной перспективе, первостепенным сейчас является завершение реструктуризации»,— резюмирует господин Ходас.

Мария Сарычева