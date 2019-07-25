На карту шельфа нанесли срок

Ленинградский окружной военный суд (ЛОВС) вынес приговор по уголовному делу о хищении почти 70 млн руб. у Министерства обороны при подготовке уточненной заявки России в Комиссию ООН на увеличение территорий страны в Арктике на 1,2 млн кв. км. Главному фигуранту, бывшему начальнику управления навигации и океанографии Минобороны Сергею Травину суд назначил семь лет колонии общего режима, лишив его при этом звания и наград. Подельники бывшего военного чиновника получили более мягкие сроки. Защита считает, что приговор не отвечает критериям законности, и собирается его обжаловать.

Процесс проходил в закрытом режиме из-за наличия в деле документа, содержащего гриф «совершенно секретно». После четырех месяцев рассмотрения дела ЛОВС признал капитана первого ранга Сергея Травина виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к семи годам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. Адвокат подсудимого также сообщил, что суд в качестве дополнительного наказания лишил его звания и всех наград.

Генеральному директору ООО «Управляющая компания “Проминвест”» Борису Савельеву суд назначил шесть лет колонии общего режима и штраф в размере 400 тыс. руб. Подчиненного Сергея Травина, начальника океанографического отдела капитана первого ранга Леонида Шальнова и заместителя начальника производства ФКУ «280 Центральное картографическое производство ВМФ» (ЦКП ВМФ) Алексея Глазко суд приговорил к четырем и двум годам условно со штрафом в 300 тыс. руб.

Суд установил, что фигуранты похитили 69 млн руб., выделенных из бюджета страны на подготовку повторной заявки России в Комиссию по границам континентального шельфа, которая действует в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Первый раз заявка была подана РФ в 2001 году, но ООН вернула ее с рекомендациями об уточнениях: нужно было предоставить дополнительные материалы по обоснованию геологической природы хребта Ломоносова и поднятия Менделеева, расположенных в Северном Ледовитом океане, и их структурной связи с прилегающим шельфом. Для подготовки этой заявки приказом главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского в мае 2014 года была создана межведомственная комиссия, в которую в числе прочих были включены и Сергей Травин с Леонидом Шальновым.

Сергей Травин, по данным следствия, предложил провести дополнительное гидрографическое исследование при подаче повторной заявки.

По условиям контракта ООО «Управляющая компания “Проминвест”» Бориса Савельева должно было провести работы по созданию фотографического плана местности на точной геодезической основе, чтобы создать новые и откорректировать старые морские карты. Ортофотопланы, как считало следствие, можно было получить в «Роскосмосе», который был обязан предоставить их бесплатно, однако с такой просьбой Сергей Травин не обращался. Защита настаивала на том, что дополнительные исследования были необходимы, а фотографии от «Роскосмоса» не отвечали бы целям и задачам работ.

Обвинение, как сообщал “Ъ”, строилось на четырех экспертизах. Одна из них исследовала сделанные снимки. По ее результатам 64 из 165 снимков были признаны не соответствующими техзаданию (ТЗ) по диапазону отклонения от надира, то есть от направления, указывающего прямо вниз под конкретным местом. Это, по мнению экспертов, влияло на получение качественных ортофотопланов. В исследовании указывалось, что по некоторым пунктам ТЗ требования были соблюдены, однако отмечалось, что они не выполнены в полном объеме. Защита называла итоги проведенной экспертизы слишком обобщенными, добавляя, что деяние подсудимых все равно было квалифицировано неверно.

После процесса адвокат Сергея Травина Павел Сафонов сказал “Ъ”, что приговор на 120 листах почти полностью повторяет обвинительное заключение.

«На мой взгляд, ни по квалификации, ни по доказанности, ни по процедуре рассмотрения приговор не отвечает законности»,— заявил он “Ъ”, добавив, что защита точно будет его обжаловать. По словам адвоката, во время процесса были ограничены права подсудимых на защиту — в частности, обвиняемые не смогли дать показания в суде. Жалоба защиты будет рассмотрена в военной коллегии Верховного суда РФ.

Марина Царева, Санкт-Петербург