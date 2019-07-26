Проекты попали в заморозку

Проведенный правительством Ульяновской области анализ инвестпроектов показал, что почти 37% частных проектов заморожены из-за отсутствия финансирования, при этом в регионе наблюдается снижение общего объема инвестиций в основной капитал. По мнению ульяновских чиновников, в основном это результат влияния западных санкций. Среди других факторов в правительстве также называют нежелание российских банков идти на риски проектного финансирования и нехватку специализированных индустриальных парков под стартапы. По мнению экспертов, снижение объема инвестиций характерно для всей страны, но более всего страдают регионы, и требуется не просто снижение административных барьеров, а реформирование всей судебной, правовой, надзорной и административной ­системы.

На минувшей неделе первый зампред правительства Ульяновской области Марина Алексеева, докладывая губернатору региона Сергею Морозову об экономических вызовах первого полугодия, сообщила, что в регионе отмечается «рост налоговой базы как следствие роста экономики», но обратила внимание на то, что наблюдается и снижение объема инвестиций в основной капитал. «Анализ инвестпроектов показывает, что почти 37% частных проектов заморожены из-за отсутствия финансирования, остальные реализуются, но требуется ускорение темпов»,— сказала вице-премьер.

По данным Ульяновскстата, инвестиции в основной капитал в регионе составили в 2018 году 81,1 млрд руб. (на 3 млрд руб. меньше, чем в 2017 году, но на 10,5 млрд руб. больше, чем в 2016 году), из них 74 млрд руб.— российские инвестиции, 56 млрд руб.— частные, 8 млрд руб.— государственные, 5 млрд руб.— иностранные. При этом частные инвестиции в сравнении с 2017 годом выросли на 2 млрд руб., почти на 2 млрд руб. выросли и иностранные инвестиции, но на 2,5 млрд упали инвестиции в совместную (российскую и иностранную) собственность. Инвестиции в основной капитал за 1 квартал 2019 г. составили 7,043 млрд руб.,— 75,8% от уровня 1 квартала 2018 года. Упали показатели инвестиций также в малом и среднем бизнесе — с 13,976 млрд руб. в 2917 году до 13,148 млрд руб. в 2018 году.

Падение уровня прямых инвестиций отмечается в 2018 году не только в Ульяновской области, но и у таких регионов ПФО, как Татарстан (на 8 млрд руб.— до 630 млрд руб.), Пермский край (на 7 млрд руб.— до 238 млрд руб.), Башкортостан (на 11 млрд руб.— до 268 млрд руб.). В то же время в ряде регионов общий объем инвестиций в основной капитал в 2018 году, наоборот, вырос. Это Пензенская (рост на 16 млрд руб. до 88 млрд руб.), Оренбургская (рост на 19 млрд руб. до 204 млрд руб.) и Нижегородская области (рост на 14 млрд руб. до 259 млрд руб.), Удмуртская республика (рост на 14 млрд руб., до 98 млрд руб.).

Как пояснила „Ъ“ госпожа Алексеева, «то, что происходит сейчас,— это результаты тех предпосылок, что сформировались два-три года назад». «Мы сделали большую ставку на иностранные инвестиции, в этом у нас сформировался хороший опыт, бренд надежного партнера. Но именно три года назад компании стали чувствовать на себе влияние западных санкций, почти 35% сегодняшних иностранных инвестпроектов чувствуют сегодня на себе санкционное давление, к тому же есть ограничительные меры, принятые иностранными государствами по трансферу технологий, именно с этим связаны срывы британских и австрийских проектов»,— сказала вице-премьер. В то же время, отмечает она, все 37% замороженных проектов (общая сумма ожидаемых от них инвестиций оценивается в 30–40 млрд руб.) — российские. «На начальном этапе многие инвесторы, наверное, недостаточно грамотно и тщательно подходят к формированию своих финансовых моделей, а большая часть инвестиций — заемные ресурсы, в связи с чем возникают сложности с получением кредитов. Банки в последние годы готовы перекредитовывать уже реализованные проекты, но к проектному финансированию стали относиться очень осторожно, не желая идти на дополнительные риски»,— пояснила вице-премьер. Третьим фактором, повлиявшим на объем прямых инвестиций и торможение инвестпроектов, она называет недостаток инфраструктуры для стартапов и инвесторов, готовых начать бизнес с малых форм: «Мы одними из первых в стране начали формировать такие индустриальные парки, площадки brownfield — это «Платформа» на территории ПОЭЗ, «Дипмастер» в Димитровграде, но все это уже заполнено, и площадей для новых проектов не хватает». В правительстве региона надеются, что к концу года все же выйдут на запланированный уровень общего объема инвестиций в основной капитал (около 90 млрд руб.), и большим подспорьем в этом будут, в том числе, и государственные инвестиции в рамках нацпроектов.

В июне этого года замглавы Минэкономразвития РФ Азер Талыбов, выступая на бюджетном комитете Госдумы, отмечал, что «снижение инвестиционной активности обусловлено двумя факторами: временным ростом процентных ставок в экономике и смещенным на вторую половину года стартом реализации инвестпроектов в рамках национальных проектов».

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев отмечает, что «ситуация с падением инвестиций характерна для всей страны, и связано это не только с санкциями, но и с низким уровнем использованием инвестиций»: «У нас низкий уровень производительности труда, мало высокотехнологичных и наукоемких производств, и инвесторы не особенно спешат вкладывать деньги туда, где будет незначительный результат». Он обратил внимание на то, что дешевые трудовые ресурсы в регионах уже не настолько привлекательны — «большие инвестиции идут туда, где больше концентрация капитала, современных производств и рынков сбыта, где шире выбор приложения капиталов и проще решение вопросов бизнеса, где строить его безопасней, а это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростов, Татарстан». Господин Коренев считает, что для улучшения бизнес-климата необходимо не просто снимать административные барьеры — «нужна реформа надзорной, правовой и судебной систем». «И все это потребует ломки устоявшейся административной системы. Чиновник, который посажен сверху, работает наверх, а не вниз, ему надо отчитаться наверх и перестраховаться отчетностью, как бы чего не вышло. Но если мы не начнем развивать регионы, ни о каком развитии страны говорить не придется»,— сказал ­аналитик.

Сергей Титов, Ульяновск