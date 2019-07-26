Заплатят за все

Общественная палата Самарской области изучит мнение жителей о внедрении единого платежного документа в сфере ЖКХ для снижения комиссионных расходов населения, времени на оплату услуг, установления прозрачности системы. Кроме того, общественники считают необходимым наладить в регионе работу единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ). Самарские управляющие компании пока не готовы сотрудничать с региональным ЕИРЦ после неудачного опыта работы с городским расчетным центром. Эксперты указывают, что переход на новую систему платежей ЕИРЦ потребует финансовых затрат УК. А при введении единого платежного документа может возникнуть множество проблем у плательщиков.

Общественная палата Самарской области изучит мнение жителей о введении единого платежного документа (ЕДП) в сфере ЖКХ. К такому решению пришли участники заседания комиссии Общественной палаты по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ. «Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, начало работы регоператора в данной сфере и возникшая в первые месяцы настоящая неразбериха с квитанциями на оплату услуги вывоза ТКО продемонстрировали необходимость создания „единой базы“»,— считают общественники.

Председатель профильной комиссии Виктор Часовских на заседании сообщил, что по итогам работы II Форума управляющих компаний решено рекомендовать региональному правительству рассмотреть вопрос создания на территории области «Единого информационно-расчетного регионального центра» (ЕИРЦ) с участием ресурсоснабжающих организаций на условиях ГЧП.Результатом внедрения этой системы должен стать рост собираемости платежей и повышение степени доверия жителей к участникам рынка и органам власти.

«Как обеспечить участие во всей этой работе управляющих организаций? У нас в области есть недобросовестные УК, занимающие очень большую долю рынка, и они однозначно не придут в расчетный центр, а будут продолжать работать по своей системе. Нужно продумать какие-то рычаги влияния на таких игроков»,— считает заместитель председателя комиссии Игорь Косилов. Член комиссии Борис Ардалин подчеркнул, что люди ждут, когда будет создана система учета и контроля за деятельностью УК. По его мнению, надо продумать такую систему, а не оставлять компаниям возможность войти или не войти (в ЕИРЦ) по желанию. «Видимо, действительно настало время разрабатывать поправки в законодательство, с тем чтобы участие всех управляющих и ресурсоснабжающих организаций в работе ЕИРЦ было обязательным»,— резюмировал Виктор Часовских. Однако, по его мнению, для начала надо «выяснить мнение населения региона по вопросу внедрения ЕДП».

В первый раз региональный расчетный центр был создан в конце 2013 года. За время его работы УК начали отказываться от услуг ЕИРЦ, и в 2016 году расчетный центр вернули в собственность Самары. Во второй раз создать единый расчетный центр пытались в декабре 2017 года — была образована межведомственная рабочая группа по этому вопросу. Затем глава региона Дмитрий Азаров в послании на 2019 год поставил задачу по созданию ЕИРЦ в области и внедрения в практику применения ЕДП.

Многие управляющие компании региона пока не готовы сотрудничать с региональным ЕИРЦ после не­удачного опыта работы с городским расчетным центром. «У нас уже создано ЕИРЦ по Самаре, оно работает отвратительно. Система налажена очень плохо. Программное обеспечение у них отвратительное, они мне не могли предоставить необходимые документы, когда у нас с ними был договор. Вскоре мы с ними расторгли договор. Легче через свою систему работать, мы прекрасно видим, кто нам оплачивает, а кто нет, а через систему ЕИРЦ было совсем непрозрачно. Мы точно не войдем в эту систему»,— подчеркнула директор ООО «ЖилДом» Людмила Генералова.

«Многие УК могут отказаться работать в новых условиях, так как переход на новую систему платежей ЕИРЦ неизбежно повлечет за собой финансовые затраты и затраты на обучение персонала. Для недобросовестных компаний законопроект несет множество лазеек, как получить дополнительную прибыль, не выполняя взятых на себя обязательств. При нарушении прав клиент может „заблокировать“ оплату услуг опальной компании, затем защитив свои права в суде. При единой оплате он будет лишен такой возможности, средства будут списываться автоматически и неизвестно, когда вернутся на счет абонента»,— говорит генеральный директор АО «Флай Плэнинг» Владимир Савченков.

Эксперты отмечают, что в регионах, где уже работают ЕИРЦ, ошибки в квитанциях не исключены. «При переходе на ЕИРЦ ошибки тоже будут иметь место, и система будет настраиваться не один год. Другое дело, оформить квитанцию персонально под абонента, который может временно отказаться от услуг. Например, не во всех многоквартирных домах есть лифты. Прецеденты уже бывали в центральной части России, когда два дома разной этажности были оформлены как единое строение. Квитанция была оформлена неправильно, и абоненты вынуждены платить за несуществующие услуги и отсутствующий в пятиэтажном доме лифт. Суд не признал их права и обязал ежемесячно начислять платежи»,— рассказывает Владимир Савченков.

«Пока что у ЕПД множество нерешенных вопросов — важно, чтобы у каждой услуги был свой код. Нельзя обязать собственника платить сразу за все. Не решен вопрос как программа будет распределять платежи при частичной оплате…»,— говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Ани Айвазян