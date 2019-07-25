США возобновляют смертные казни спустя 16 лет

Министерство юстиции США объявило в четверг о возобновлении практики смертных казней. По словам министра Уильяма Барра, правительство уже запланировало привести в исполнение пять смертных приговоров в декабре 2019 года и в январе 2020 года. Казнены будут заключенные, обвиненные в убийствах, а также в некоторых случаях в пытках и изнасилованиях.

Смертная казнь как высшая мера наказания была возвращена в федеральное законодательство США в 1988 году. Однако с тех пор в стране было казнено только трое преступников. Последним из них был Луис Джонс, которого казнили в 2003 году за похищение, изнасилование и убийство девушки—военнослужащей армии США. В настоящий момент, по данным организации Death Penalty Information Center, в стране к смертной казни приговорены 60 человек.

«Министерство юстиции добивалось применения смертной казни против худших из преступников, включая этих пятерых убийц, каждый из которых был осужден присяжными после справедливого рассмотрения их дел в суде в полном объеме,— заявил господин Барр.— Министерство юстиции следует верховенству закона, и мы обещаем жертвам и их семьям, что приговор, вынесенный нашей судебной системой, будет приведен в исполнение».

Кирилл Сарханянц