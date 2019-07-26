Кандидаты сверили списки

В выборах в Волгоградскую областную думу планируют участвовать семь политических партий. Вчера региональная избирательная комиссия завершила прием документов от кандидатов. Кроме четырех парламентских партий на места в региональном заксобрании рассчитывают «Коммунисты России» и «Партия пенсионеров за социальную справедливость». Партия «Яблоко» выставляет одного кандидата. В «Единой России» говорят, что решили выставить на выборы новых людей, из 60 человек в списке партии лишь 12 действующих депутатов. Тем не менее эксперты не прогнозируют заметного изменения партийного состава областной думы после выборов, если явка на них будет такая же как раньше не выше 30%.

Избирательная комиссия Волгоградской области завершила прием документов для регистрации кандидатов от политических партий, планирующих принять участие в выборах депутатов Волгоградской областной думы. Как отмечают в региональном избиркоме, претендентов на депутатские мандаты по единому округу выдвинули «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Коммунисты России» и «Партия пенсионеров за социальную справедливость».

Выборы в Законодательное собрание Волгоградской области состоятся в единый день голосования 8 сентября одновременно с выборами губернатора. В региональном парламенте 38 мест, половина которых будет занята по результатам голосования по спискам, вторая половина — по одномандатным округам. Сейчас в заксобрании работают 36 депутатов (в августе прошлого года скончался единоросс Алексей Васин, в марте этого года Гасана Набиева лишили мандата за оскорбительные высказывания в адрес малоимущих). В «Единой России» состоят 28 депутатов, в КПРФ — трое, в «Справедливой России» — двое и один — в ЛДПР.

Пока, как пояснили в облизбиркоме, зарегистрированы только три списка кандидатов: «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ.Решение о регистрации остальных списков должно быть принято до 2 августа.

Список «Коммунистов России» возглавил лидер партии Максим Сурайкин, на втором месте — волгоградский общественник Владимир Корецкий (временно безработный), на третьем — секретарь Ивановского областного отделения «Коммунистов России» Руслан Хугаев. КПРФ по единому округу выдвинула только одного кандидата — главу регионального отделения партии Тамару Головачеву. У ЛДПР список традиционно возглавляет лидер партии Владимир Жириновский, за ним следует член центрального аппарата ЛДПР Алексей Логинов. Во главе списка «Единой России» по единому округу — член совета директоров АО «Волжский трубный завод» Сергей Четвериков, на втором месте — заместитель директора «ГТРК „Волгоград — ТРВ“» Надежда Кулешова, на третьем — член Волгоградской областной общественной палаты, директор ООО «Сельскохозяйственное предприятие „Донское“» Александр Колесниченко. Все трое не являются действующими депутатами и даже не состоят в политсовете реготделения «Единой России». Первым номером списка «Справедливой России» идет депутат Волгоградской облдумы Дмитрий Калашников, вторым — директор ООО «Пивоваренный дом „Буржуй“» Самвел Аветисян, третьим — секретарь бюро совета реготделения партии Юрий Бабичев. Список «Партии пенсионеров за социальную справедливость» возглавляет заместитель председателя Центрального совета партии Андрей Широков, на втором месте — волгоградский предприниматель Евгений Кареликов. Всего в списках кандидатов 16 действующих депутатов от разных партий, из которых 12 единороссов.

Выборы пройдут по 19 одномандатным округам, и партии, кроме «Коммунистов России», выдвинули кандидатов по всем округам. Партия «Яблоко», которая не сформировала списки кандидатов по единому и территориальным округам, выдвинула одного претендента. В округе № 10 (город Волжский) баллотируется председатель Волжского отделения «Яблока» Александр Ефимов. Еще 11 человек идут по одномандатным округам самовыдвиженцами. Одномандатники пока не зарегистрированы.

В партии «Коммунисты России» пояснили, что руководство политического объединения приняло решение не выдвигать кандидатов по одномандатным округам. Связаться с кем-либо в волгоградском отделении «Яблока» „Ъ“ не удалось, никто не отвечал на звонки. Председатель волгоградского отделения «Справедливой России» Дмитрий Калашников пояснил, что отбор проводился с помощью акции «Справедливый призыв». «Каждый активный житель региона имел возможность стать кандидатом»,— отметил он.

Глава волгоградского реготделения «Единой России» Сергей Горняков сказал „Ъ“, что партия сознательно включила в список людей, не имеющих политической биографии. «Мы считаем, что нужны новые люди, которые были известны в своих отраслях. Не обязательно быть успешным политиком, чтобы быть первым в тройке. В большей степени нужно быть профессионалом в своей отрасли, чтобы они работали в комитетах, профессионально подходили к своим обязанностям. Плюс, когда в думу идут новые люди, это всегда очень хорошо воспринимается»,— пояснил господин Горняков.

Волгоградский политолог Константин Глушенок считает, что в последнее время имидж «Единой России» подорван непопулярными решениями, такими как повышение пенсионного возраста, поэтому партии сложно привлечь в свои ряды «идейных борцов». Изменение персонального состава регионального парламента, по словам господина Глушенка, не повлияет на проводимую им политику, а серьезных изменений партийного состава эксперт не ждет. «За оппозиционные партии будут голосовать только в противовес „Единой России“, и увеличение числа представителей других партий может произойти только в случае высокой явки. Если же явка сохранится на уровне 30%, то оппозиция в целом получит примерно то же количество мест, что и сейчас»,— полагает политолог.

Сергей Петунин