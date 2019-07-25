Дом моды Sonia Rykiel прекращает свое существование

Коммерческий суд Парижа принял решение в четверг о немедленной ликвидации знаменитого французского дома моды Sonia Rykiel, сообщает AFP. Таким образом, он прекратит свое существование спустя три года после смерти его основательницы, модельера Сони Рикель.

Причиной закрытия модного дома стали крупная финансовая задолженность, из-за которой компания подала заявление о банкротстве и защите от кредиторов в апреле нынешнего года. Проблемы у компании возникли в 2016 году, вскоре после смерти самой госпожи Рикель. Тогда же контроль над модным домом полностью перешел к китайскому инвестфонду First Heritage Brands, которым управляют миллиардеры Уилльям и Виктор Фун, а также француз Жан-Марк Лубье. Несмотря на инвестиции в $200 млн, оживить модный бренд предпринимателям так и не удалось.

За последние три месяца парижский суд трижды продлевал срок на поиски нового владельца, однако все попытки оказались неудачными. Заинтересованность в покупке модного дома выразили за это время около десятка предпринимателей. Однако в четверг суд отклонил кандидатуру последнего из возможных покупателей, сочтя всех их финансово ненадежными.

На текущий момент модный дом владеет шестью магазинами во Франции и Монако, а его штат насчитывает 131 сотрудника. Все они будут уволены, а магазины закрыты. В ходе ликвидации компании будет продан сам бренд Sonia Rykiel, а также все имеющиеся активы.

Кирилл Сарханянц