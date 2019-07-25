Прыгунья с шестом Сидорова выиграла чемпионат страны по легкой атлетике

Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль в прыжках с шестом на чемпионате России по легкой атлетике, проходящем в Чебоксарах. Она показала результат 4,86 м. На втором месте — Ангелина Жук-Краснова (4,61 м), на третьем — Ирина Иванова (4,56 м).

Сидорова в четвертый раз завоевала титул чемпионки страны. В марте она одержала победу в прыжках с шестом в помещении на чемпионате Европы с результатом 4,85 м, став двукратной чемпионкой Европы в помещении.