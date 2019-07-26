Подземщики обменяются городами

ОАО «Метрострой» (основными акционерами являются Смольный и семья Александровых) стало единственным участником конкурса на строительство участка большой кольцевой линии в Москве, которая, по сути, является третьей кольцевой веткой в столице. Ее полный ввод запланирован на 2022 год. В компании объясняют, что решили выйти на новый рынок в ожидании заказа от Смольного на строительство участка метро до станции метро «Шуваловский проспект» в Приморском районе. Конкурс на этот участок объявят только в 2020 году, но городские власти ожидают увидеть на нем новых подрядчиков, в том числе из Москвы.

Протокол рассмотрения единственной заявки в конкурсе на строительство двухпутных перегонных тоннелей на западном и юго-западном участке большой кольцевой линии (станция «Хорошевская» — Аминьевское шоссе) и станции «Давыдково» размещен на портале госзакупок. Заказчиком работ за 7,1 млрд рублей выступает АО «Управление развития строительных технологий» (подконтрольно мэрии столицы).

ОАО «Метрострой» готово выполнить работы за почти 7 млрд рублей, снизив стоимость работ на 1,5%, следует из протокола снижения цены. Как заявлял ранее генеральный директор «Метростроя» Николай Александров, петербургские метростроители построят участок тоннеля длиной 6 км с помощью тоннелепроходческого щита «Надежда» (ТПМК), который использовался при строительстве станций метро «Беговая» и «Новокрестовская». По данным ТАСС, «Метрострой» купил щит в 2013 году за €23 млн.

Закончить работы на большой кольцевой линии необходимо за 16 месяцев с момента заключения контракта, следует из проекта договора. Работая на объектах в Петербурге, «Метрострой» не раз срывал сроки строительства. По контрактам на строительство петербургского метрополитена компания объясняла это несвоевременным выделением авансов. Однако в начале этого года стало известно о расторжении контракта с компанией со стороны Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которая фиксировала срыв сроков по строительству эллинга на Северной верфи. В «Управлении развития строительных технологий» на запрос “Ъ” о надежности подрядчика и штрафных санкциях, предусмотренных контрактом, не ответили. В «Метрострое» до подписания договора информацию не комментируют.

Решение об участии в стройке Москвы обусловлено желанием задействовать щит «Надежда», который после проходки тоннелей Фрунзенского радиуса и Невско-Василеостровской линии не востребован, говорит источник “Ъ” в ОАО «Метрострой». Предполагалось, продолжает собеседник “Ъ”, что он будет работать на линии до станции «Шуваловский проспект», но готового проекта и конкурса по этому участку до сих пор нет. Речь идет о ветке на севере города, продолжающей «зеленую» линию метро за станцией «Беговая» и соединяющей ее с «фиолетовой» линией. По отраслевым планам комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), она должна быть введена в 2023–2025 годах. Первый участок кольцевой линии в Петербурге появится не раньше 2028–2030 годов.

Ранее в КРТИ заявляли, что подготовили проектную документацию на продолжение строительства Невско-Василеостровской линии. Она проходит экспертизу. Протяженность участка составляет 500 м. Конкурс на строительство этого участка может быть проведен в начале 2020 года. В комитете добавили, что вопрос привлечения альтернативных подрядчиков на рынок петербургского метростроения остается актуальным, комментируя выход «Метростроя» на Москву. «Приход на рынок освоения подземного пространства любых новых подрядчиков ведет за собой развитие здоровой конкуренции, обеспечение выполнения строительно-монтажных работ в сроки, прописанные в контрактах»,— считают в Смольном.

Как ранее сообщал глава комитета Сергей Харлашкин, заинтересованность в выходе на петербургский рынок метростроения выражали московские «Ойкумена», «Трансинжстрой» и «Стройтрансгаз». В начале года, когда Смольный решил расторгнуть (а потом восстановил) контракты с «Метростроем», основным претендентом на достройку станций источники “Ъ” называли «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко.

Яна Войцеховская