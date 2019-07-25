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Гендиректор Российского энергетического агентства назначен заместителем министра энергетики

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил заместителя министра энергетики России. Им стал генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго Анатолий Тихонов.

Согласно информации на сайте «Россетей», Анатолий Тихонов с мая 2003 года по июль 2008 года был заместителем губернатора Красноярского края, руководителем постоянного представительства администрации Красноярского края при правительстве. С ноября 2008 года — первый заместитель председателя правления ВЭБа. В 2014 году господин Тихонов стал генеральным директором РЭА Минэнерго России.

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