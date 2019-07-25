Правоохранительные органы проверяют компанию-владельца арестованного на Украине танкера

В Геленджике силовики начали проверку деятельности ООО «Фос шипинг менеджмент», которому принадлежит танкер Nika Spirit, задержанный Службой безопасности Украины, сообщил источник в правоохранительных органах. Проверяющие выясняют, с какой целью судно направлялось в порт Измаил.

Что известно о танкере Neyma Читать далее

Как стало известно “Ъ”, ООО «Фос шипинг менеджмент», зарегистрированное в Геленджике, арендует центральный пассажирский причал в городе-курорте и является владельцем большого количества прогулочных судов. Несколько месяцев назад компания приобрела танкер класса «река-море», который должен был подвергнуться переделке с изменением назначения судна — владелец намеревался превратить его в сухогруз. Для этой цели судовладелец заключил договор с судоверфью в Измаиле, куда и направлялся танкер.

Как сообщил “Ъ” собеседник в правоохранительных органах, обстоятельства перехода судна в украинский порт вызывают сомнения, поскольку «заходы российских судов в порты Украины нежелательны и опасны, при этом услуги по ремонту судов в бассейне Черного моря осуществляют верфи в Турции, что доступно по цене для российских судовладельцев». Связаться с руководством ООО «Фос шипинг менеджмент» редакции не удалось — телефон компании не отвечал.

Украина задержала российский танкер Neyma. Главное Читать далее

Сегодня, 25 июля, служба безопасности Украины (СБУ) вместе с прокуратурой страны задержала российский танкер Neyma за блокирование украинских кораблей во время событий в Керченском проливе. Как сообщили в СБУ, танкер был задержан во время входа в порт Измаил Одесской области. Позднее моряков отпустили.

Анна Перова, Краснодар