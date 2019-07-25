Во Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах установлены температурные рекорды

На большей части территории Европы установилась небывалая жара, а столбики термометров в четверг достигли рекордно высоких значений сразу в нескольких странах. Так, в Париже сегодня, 25 июля, днем была зафиксирована температура 42,6 градуса Цельсия, сообщила Meteo-France. Предыдущий рекорд держался более 70 лет: температура во французской столице поднималась выше 40 градусов Цельсия до сегодняшнего дня лишь однажды, 28 июля 1947 года. Тогда температура воздуха составила 40,4 градуса Цельсия.

В других странах температурные рекорды продержались менее суток. По данным национальной метеорологической службы Германии DWD, в городе Линген на северо-западе страны была зафиксирована температура 41,5 градуса Цельсия. Предыдущий температурный рекорд для Германии был установлен в среду в Гайленкирхене (Северный Рейн—Вестфалия) — там столбики термометров поднялись до отметки 40,5 градуса Цельсия.

Рекорд для Бельгии, установленный в среду, 24 июля, в Англере (40,2 градуса Цельсия), был обновлен сегодня на военной базе Кляйне-Брогель, неподалеку от границы с Нидерландами. Днм температура достигла 40,6 градуса Цельсия.

Также новый температурный максимум для Нидерландов был зафиксирован сегодня на военно-воздушной базе Гилзе-эн-Рейен, где, по данным метеорологической службы страны KNMI, воздух прогрелся до 40,4 градуса Цельсия.

Кирилл Сарханянц