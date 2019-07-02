Заполняемость самолетов пошла на снижение

Занятость кресел пяти крупнейших российских авиакомпаний упала по итогам первых пяти месяцев 2019 года на 0,1–2,4%. Пассажиропоток при этом продолжает расти — с начала года он увеличился на 12,3%. Это свидетельствует о продолжении расширения парка российских авиакомпаний при уже имеющемся переизбытке емкостей. Эксперты считают, что внутренние резервы авиакомпаний для увеличения пассажиропотока исчерпаны. При этом наращивание парка, оправданное в высокий сезон, к концу года может привести к ухудшению финансовых результатов.

Количество перевезенных пассажиров в январе—мае увеличилось на 12,3%, достигнув 44,9 млн человек, о чем говорят данные Росавиации. Основным драйвером роста стало увеличение объема пассажирских перевозок на международных линиях — на 18%, до 18,7 млн человек. Рост пассажиропотока на внутрироссийских направлениях был более умеренным и составил 8,4% (до 26,2 млн пассажиров).

Объем перевозок «Аэрофлота» вырос на 11,3%, до 14,5 млн пассажиров. «Сибирь» увеличила показатель на 13,9%, до 4,6 млн человек. Перевозки авиакомпании «Россия» выросли на 6,9%, до 3,7 млн пассажиров, «Уральских авиалиний» — на 9,1% (до 3,3 млн), Utair — на 2,9% (до 2,96 млн). Продолжился опережающий рост объемов перевозок «Победы»: в январе—мае авиакомпания увеличила объем перевозки на 45,1%, до 3,7 млн человек, вплотную приблизившись по количеству перевезенных пассажиров к другой структуре «Аэрофлота», авиакомпании «Россия».

45,3 миллиарда рублей составил, по данным АЭВТ, совокупный убыток российских авиакомпаний в первом квартале

При этом процент загрузки кресел у пяти крупнейших российских перевозчиков в январе—мае упал. У «Аэрофлота» он снизился на 0,4%, до 76,3%, у «России» — на 2,4%, до 79,7%, у «Победы» — на 0,8%, до 92,2%. Загрузка «Уральских авиалиний» упала на 0,3%, до 77,4%, «Сибири» — на 0,1%, до 83,3%. Показатель снижался и прежде. По итогам января—апреля из числа крупнейших игроков только «Сибири» удалось нарастить заполняемость кресел на 0,4%. Теперь загрузка упала сразу у всех крупных игроков. Исключением стала только Utair: при относительно небольшом увеличении объемов перевозок (на 2,9%) занятость кресел у нее выросла на 2,2%, до 79,6%. Ощутимый рост загрузки кресел наблюдается также у Smartavia (бывшая «Нордавиа») — на 10,3%, до 82,2% кресел, у NordWind — на 4,1%, до 91%, и у RedWings — на 3,3%, до 86,4%.

Гендиректор Smartavia Сергей Савостин рассказал “Ъ”, что показатель удалось увеличить посредством управления флотом: в низкий сезон компания вывела из эксплуатации три самолета Boeing 737-500. Новые машины — один Boeing 737-700 и пять Boeing 737-800 — начали поступать только к высокому сезону. Еще один Boeing 737-800 поступит в парк компании в течение лета. По словам топ-менеджера, для оптимизации предложения осенью перевозчик планирует остановить еще три подержанных самолета.

Собеседник “Ъ” в отрасли утверждает, что падение незначительно, и не говорит о серьезных сдвигах в отрасли.

«Авиакомпании должны держать тариф, гарантирующий прибыль, что сказывается на оттоке части пассажиров»,— считает он. По его словам, летом авиакомпании доберут снижение загрузки за счет цены билета. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев соглашается, что снижение загрузки незначительно, однако, по его мнению, оно характеризует состояние отрасли в целом. «Большинство авиакомпаний, работающих в сегменте регулярных перевозок, ввели так называемые брендовые тарифы, что позволило сделать дешевую базовую услугу — перелет — и дозаработать на выборе мест, багаже и прочем. Однако сегодня у многих компаний базовый тариф "высушен" до предела. Резервов для сохранения его на низком уровне не осталось»,— говорит эксперт.

Рост пассажиропотока во многом обусловлен наращиванием авиакомпаниями парка. «Темпы роста провозных емкостей превышают рост спроса, простимулированный низкими тарифами,— поясняет господин Пантелеев.— И если в высокий сезон наращивание парка позволяет увеличить доходы перевозчиков, к концу года этот балласт потянет их на дно». Он добавил, что наращивание емкостей могло гораздо чувствительнее ударить по отрасли, но срыв поставок Boeing 737 MAX сразу для нескольких российских авиакомпаний уберег отрасль от их переизбытка.

Герман Костринский