Пробег из Китая дойдет до России Как изменится расстановка сил на рынке подержанных авто

Китай начинает поставлять подержанные автомобили в Россию. В первую партию, которая поступит из провинции Гуандун, войдут 300 бывших в употреблении машин общей стоимостью $2,5 млн. Какие именно модели попадут в Россию, пока неизвестно.

Всего же до конца года китайцы планируют экспортировать до 3 тыс. автомобилей с пробегом. Речь идет о машинах как китайских, так и иностранных брендов, которые были собраны на территории КНР.

Ввоз азиатских машин с пробегом не окажет заметного влияния на российский рынок, считает генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков: «Российский рынок автомобилей с пробегом характеризуется тем, что состоит из машин, изначально купленных новыми в России. Объем поставок в настоящее время является совершенно незначительным, что связано с особенностью налогообложения и таможенными пошлинами.

Я не думаю, что импорт из Китая когда-нибудь может занять значимую долю на российском автомобильном рынке.

Можно допустить, что будут какие-то штучные более или менее системные поставки. Дело в том, что, с одной стороны, текущая политика рынка нацелена на обновление автомобильного парка. С другой стороны, объем предложений в России настолько велик, что он в полной мере удовлетворяет потребности покупателей с точки зрения разнообразия, стоимости и состояния».

Словосочетание «китайский подержанный автомобиль» наверняка будет восприниматься российскими потребителями негативно. Привлечь покупателей могут только низкие цены, считает учредитель компании «Долавто» Сергей Климов: «Вопрос в цене. Если она будет совсем бросовая, безусловно, найдутся покупатели, которым будет безразлично, какого качества автомобиль. Если же китайские машины будут находиться в общем диапазоне цен, то вряд ли кто-то их приобретет, потому что все автомобили — не важно, какая марка — в основном собраны в Китае».

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По мнению экспертов, создавать свою сеть китайцы не будут. Официальным дилерам брендов, которые работают в России, такие автомобили не интересны. Поэтому «вторичку» из Поднебесной, скорее всего, будут продавать салоны, которые и сейчас торгуют подержанными авто.

По данным аналитического агентства «Автостат», в первом квартале этого года в России было продано 17,5 тыс. китайских б/у автомобилей.

Андрей Загорский