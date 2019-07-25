Правительство РФ выделило средства на достройку стадиона в Нижнем Новгороде

Правительство РФ выделило Министерству спорта РФ 13 млрд руб. для завершения строительно-монтажных работ на стадионах в шести городах, где в 2018 году проходил чемпионат мира по футболу FIFA. Речь идет об аренах в Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Калининграде, говорится в опубликованном на портале правовых актов распоряжении.

«Выделить Минспорту России из резервного фонда Правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 13 млрд руб. на осуществление бюджетных инвестиций в строительство перечисленных стадионов и завершение расчетов с генподрядчиками по обязательствам по государственным контрактам на строительство этих стадионов, имея в виду исполнение заключенных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ на указанных объектах и ввод их в эксплуатацию в 2019 году»,– говорится в распоряжении за подписью председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

По информации источника “Ъ-Приволжье”, на стадионе «Нижний Новгород» устранение замечаний по системам пожаротушения, водоснабжения и вентиляции продолжалось уже после проведения на стадионе матчей чемпионата в 2018 году. Генподрядчик АО «Стройтрансгаз» не убрался в бюджет и выполнил часть работ за свой счет. По предварительным данным, на это ушло около 1 млрд руб., которые сейчас должны компенсировать компании.

Напомним, стоимость строительства стадиона составила 17,9 млрд руб. По предварительным оценкам, стоимость его эксплуатации в 2019 году составит 315,7 млн руб., в 2020 году – 329,7 млн руб., в 2021 году – 343 млн руб. Планировалось, что арену передадут в собственность Нижегородской области в июне 2019 года. По информации “Ъ-Приволжье”, пока этого не произошло, однако проект соответствующего распоряжения согласован с правительством региона.

Анастасия Еремина, Иван Сергеев