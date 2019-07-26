«Русал» потянул жилу

Богословский кабельный завод (совместное предприятие «Русала» и пермского производителя «Элка-кабель») запустил в Краснотурьинске производство по выпуску кабельно-проводниковой продукции с жилой из алюминиевых сплавов. После выхода на полную мощность предприятие планирует перерабатывать 4,4 тыс. т алюминиевых сплавов в год. Инвестиции в проект — более 700 млн руб. Эксперты связывают риски производства с необходимостью поддержания уровня качества, не отличающегося от эксплуатационных качеств медных кабелей.



Запуск нового производства Богословского кабельного завода (БКЗ) был осуществлен в четверг. Планируется, что ввод в эксплуатацию второго цеха завода позволит БКЗ перейти от производства алюминиевых полуфабрикатов к выпуску кабельно-проводниковой продукции с жилой из алюминиевых сплавов. «Инновационная продукция из алюминиевых сплавов не только превосходит по своим эксплуатационным свойствам медьсодержащие аналоги, но легче и дешевле на 15–40%»,— отметил директор БКЗ Владимир Савченко.

Компания «Русал» и группа «Элка-кабель» подписали соглашение о создании совместного предприятия в ноябре 2016 года. Партнерам принадлежит по 50% участия в капитале. Финансирование осуществляется на паритетных началах, его общий объем — 765 млн руб. Из них 305 млн руб. были предоставлены в 2018 году Фондом развития промышленности в качестве займа. По данным фонда, средства были направлены на покупку оборудования: экструзионных линий для наложения оболочки, крутильных машин бугельного и сигарного типа, линий бронирования нефтепогружного кабеля. По данным kartoteka.ru, выручка предприятия в 2017 году составила 6,4 млн руб., чистый убыток — 20,2 млн руб.

Выйти на полную мощность предприятие намерено в течение трех лет. После этого завод планирует перерабатывать 4,4 тыс. т алюминиевых сплавов в год. Поставлять их будет «Русал». Основными потребителями готовой продукции станут предприятия нефтегазовой промышленности, энергетики и транспорта. «По своим характеристикам у кабельно-проводниковой продукции БКЗ на внутреннем рынке не существует аналогов, и она уже востребована российскими электросетевыми, нефтяными и нефтесервисными компаниями»,— отметил директор «Русала» по новым проектам Алексей Арнаутов. Поставлять продукцию завод будет на рынок России и стран СНГ. Речь идет о трех видах кабельно-проводниковой продукции из алюминиевых сплавов: нефтепогружном кабеле, самонесущем изолированном проводе и гибком проводе для использования на промышленных объектах. Завод также продолжит производство алюминиевой проволоки, стренги и жил, необходимых для изготовления других видов кабельной продукции.

По данным экспертов, цены за 1 м нефтепогружного кабеля на указанных заводом рынках составляют от 250 до 500 руб., самонесущего изолированные провода — до 300 руб., гибкого провода для использования на промышленных объектах — 2–3 тыс. руб. По словам аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александра Осина, алюминиевый кабель — сравнительно дешевая замена медному. «Риски для производителя связаны с необходимостью поддержания уровня качества, не отличающегося значительно от эксплуатационных качеств медных кабелей. Прежде всего, это относится к предотвращению ломкости и надежности изоляции»,— подчеркнул он.

По мнению отечественных производителей, доля импортного кабеля (как правило, Китай, Германия, Белоруссия) на российском рынке сокращается и составляет не более 20%, отмечают в компании «Кабельные системы», тем не менее, доля импортных компонентов в производстве кабельной продукции остается достаточно высокой. «Например, на заводах холдинга “Кабельный Альянс” использование импортных материалов составляет до 20–30%, а оборудование на 90% зарубежное»,— отмечают в компании. Эксперты признают, что продукция российских кабельных заводов остается высококонкурентоспособной на отечественном рынке и в зоне Таможенного Союза, однако конкурировать с кабельным рынком Европейского Союза пока не получается из-за более жестких требований. В компании прогнозируют, что в 2019 году спрос и предложение на кабели из алюминиевых сплавов вырастет, а рост производства кабелей в целом составит 12–17%.

Анна Лапина