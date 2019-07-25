Путин отменил некоторые ограничения для поездок граждан Турции в Россию

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики». Документ отменяет ограничения на поездки в РФ граждан Турции со служебными и специальными паспортами, которые были введены указом от 28 ноября 2015 года. Аналогичные меры должна принять Анкара в отношении граждан России.

Господин Путин дал поручение МИД РФ направить турецкой стороне уведомление о частичном возобновлении действия соглашения от 12 мая 2010 года. Действие соглашения было приостановлено с 1 января 2016 года. Напомним, после того, как турецкие ВВС в ноябре 2015 года сбили российский бомбардировщик Су-24 в районе сирийско-турецкой границы, Россия ввела ряд ограничений, в том числе на въезд граждан Турции и ввоз сельскохозяйственной продукции.

Как инцидент повлиял на отношения между странами и как продвигается следствие — в материале “Ъ” «Три года удару в спину».