В школах Татарстана выявлены нарушения при поступлении детей в 1-й и 10-й классы

В школах Татарстана прокуратура выявила 32 нарушения законодательства при приеме детей в 1-й и 10-й классы. По итогам проверки внесено 34 представления в адрес директоров и руководителей муниципальных подразделений образования, а также опротестовано 49 незаконных локальных актов школ.

Так, в Казани в гимназии №7 в 1-й класс уже 17 мая зачислили 98 детей, которые не проживали на закрепленной за школой территорией, однако по закону прием несовершеннолетних, проживающих за пределами установленного микрорайона, возможен только с 1 июля. Такое же нарушение прокуратура обнаружила в школе №174 Казани.

В лицее №35 Казани отказались принимать 25 учащихся из-за отсутствия свободных мест в двух классах, хотя окончили учебное заведение 126 девятиклассников. Такое же нарушение выявлено в гимназии №19 Приволжского района. После вмешательства прокуратуры в лицее №35 появился еще один 10-й класс. В гимназии №19 класс уплотнили для приема всех несовершеннолетних.

В Бугульме на сайтах некоторых школ не было информации о наличии свободных мест для приема в 1-й класс на 2019—2020 учебный год. Такие же нарушения выявлены в некоторых школах Буинского и Зеленодольского района.

Как писал “Ъ-Казань”, надзорная проверка на обоснованность отказов учебных заведений при приеме детей началась 10 июля. Поводом проверки стали жалобы родителей на отказы учебных заведений зачислять детей.

“Ъ-Казань”