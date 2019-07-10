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Прокуратура Татарстана проверит обоснованность отказов учебных заведений в приеме детей

Прокуратура Татарстана до 15 июля проверит школы и детские сады в крупных городах республики на соблюдение закона «Об образовании», сообщает пресс-служба ведомства. Поводом проверки стали жалобы родителей на отказы учебных заведений зачислять детей.

В частности, ведомство проверит статистические данные, обращения об отказе принимать детей в группы в детсадах и в первый и 10-й классы школ, а также сообщения в СМИ о подобных инцидентах. В случае подтверждения фактов планируется принять меры прокурорского реагирования.

“Ъ-Казань”


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