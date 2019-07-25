Предприятия ОПК Удмуртии увеличат долю гражданской продукции в общем объеме производства до 20% по итогам 2019 года

По итогам 2019 года предприятия ОПК Удмуртии увеличат долю гражданской продукции в общем объеме производства до 20%. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер республики Александр Свинин.

«Мы превысили показатель, который обозначил президент РФ — по итогам 2018 года у нас 18,4% гражданской продукции в общем выпуске предприятий ОПК. Мы надеемся, что в этом году мы увеличим на 10-12% выпуск гражданской продукции по отношению к 2018 году и выйдем на показатель 20% в общей доле выпускаемой продукции предприятий ОПК»,— отметил господин Свинин.

Отметим, что по итогам первого квартала 2019 года объем производства гражданской продукции на предприятиях ОПК Удмуртии вырос на 7,4%, если сравнивать со значением аналогичного периода прошлого года. Доля продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства предприятий ОПК за тот же период составляла 21,2%. Ранее власти Удмуртии поставили задачу увеличить долю гражданской продукции, выпускаемой на предприятиях ОПК, до 30% к 2025 году.