В Удмуртии увеличилось производство гражданской продукции на предприятиях ОПК

По итогам первого квартала 2019 года объем производства гражданской продукции на предприятиях ОПК Удмуртии вырос на 7,4%, если сравнивать со значением аналогичного периода прошлого года. Доля продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства предприятий ОПК за тот же период составила 21,2%. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что это выше целевых показателей, поставленных перед ОПК президентом России. Он добавил, что рост объема гражданской продукции на заводах ОПК в 2019 году составил около 10%. Такая тенденция продолжится в ближайшие годы.

Напомним, что в 2018 году объем производства предприятий оборонно-промышленного комплекса Удмуртии составил 132 млрд руб. При этом доля гражданской продукции составила 18% или 23,8 млрд руб.