В Тобольске обнаружен новый вид гриба

Сотрудники Тобольской комплексной научной станции УрО РАН (Тюменская область) открыли новый вид гриба — Crepidotus tobolensis (Крепидот тобольский). Гриб обнаружили на маршруте Экотропы «Жемчужины тобольской флоры». По словам директора научной станции Игоря Ломакина, это самый красивый из всех видов крепидотов по оценкам видевших его исследователей.

Молекулярно-генетическое изучение образца гриба в Биологическом исследовательском центре Венгерской Академии наук исключило возможность мутации и доказало самостоятельный видовой статус тобольского крепидота, сообщили в пресс-службе Тобольской площадки СИБУРа. По итогам экспертизы Санкт-Петербургской академии также подтвердилось, что это неизвестный ранее гриб.

«За два последних года в ходе реализации совместных с СИБУРом экологических проектов и исследований мы обнаружили на экотропе новые для этой местности, а также для Тобольского района и Тюменской области находки — 12 видов краснокнижных растений. Это показывает, что природа экотропы живет и развивается без признаков угнетения»,— сообщили в компании.

Анна Новикова