Сбежавший из-под конвоя на Кубани преступник обвиняется в убийстве родного брата

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту побега Антона Санникова, обвиняемого в убийстве уничтожении имущества и угоне автомобиля. Как ранее писал “Ъ-Юг”, обвиняемый Санников совершил побег на железнодорожной станции Армавир-2 в тот момент, когда караул пересаживал его из вагона в автозак, чтобы отвезти в СИЗО.

По данным “Ъ-Юг”, Антон Санников был задержан в декабре 2018 года по подозрению в убийстве родного брата Вадима Санникова. По данным следствия, Антон Санников приехал из Москвы в Сочи к брату и начал вместе с ним заниматься торговлей ГСМ, между братьями установились неприязненные отношения. В этот же период Антон Санников познакомился с двумя мужчинами, которые также помогали его родственнику и жили у него в доме. На почве конфликта с братом Антон Санников предложил новым знакомым убить его. Трое мужчин напали на Вадима Санникова у него в доме, нанесли удары молотком и задушили. Затем злоумышленники отвезли тело в Мацестинский лесопарк, где брат погибшего отрезал ему голову, чтобы усложнить опознание, тело и голову убитого закопали в разных местах, а машину спрятали в овраге на Сухумском шоссе.

Анна Перова, Краснодар