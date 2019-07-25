В Краснодарском крае из-под конвоя сбежал опасный преступник

На железнодорожной станции Армавир-2 совершил побег из-под стражи обвиняемый в тяжком преступлении Антон Санников, сообщила пресс-служба краевого управления ФСИН. Проводится спецоперация по задержанию подследственного.

По данным УФСИН, обвиняемый Санников совершил побег в тот момент, когда караул пересаживал его из железнодорожного вагона в автозак. Обвиняемого встречал на станции караул от СИЗО-2 в Армавире. Подробности ситуации не озвучиваются, данных о том, в чем именно обвиняется Санников, в правоохранительных органах не предоставляют.

Анна Перова, Краснодар