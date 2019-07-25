Счета бывшего руководства «Открытия» отправили под арест

Суд арестовал почти все активы бывших руководителей банка «Открытие». Решение принято по иску Центробанка на общую сумму почти 290 млрд руб. Под арестом оказались счета и недвижимость пяти фигурантов процесса. В их распоряжении остается лишь 80% от зарплаты в виде наличных. Защита бывших собственников и топ-менеджеров «Открытия» называет это решение чрезмерно жестким и необоснованным, как и требование Центробанка выплатить рекордную компенсацию ущерба. Откуда взялась эта сумма? И есть ли шанс у бывшего руководства банка отстоять свои активы? Об этом — Владислав Викторов.

Предыдущий рекорд по размеру иска к бывшим собственникам принадлежит новому руководству Промсвязьбанка. В конце прошлого года оно в лице регулятора потребовало возместить 282 млрд руб., которые ушли на восстановление организации. Тогда суд так же арестовывал активы братьев Ананьевых. Но у истцов был полный список имущества предпринимателей. В случае «Открытия» Центробанк таких данных не предоставил и просто предложил арестовать абсолютно все активы. На вопрос адвоката бывшего президента организации Рубена Аганбегяна «а на что ему тогда жить?» представители нового руководства ответили: «Деньги можно получать наличкой в кассе».

Адвокат другого фигуранта — бывшего председателя правления банка Евгения Данкевича — Кирилл Бельский посчитал это решение чересчур жестким: «По ответчикам вынесены решения об аресте всего принадлежащего и принадлежавшего им имущества. Практически отсутствует доказательная база. Очень много пока неизвестных — то ли умышленно, то ли в силу каких-то других причин. Банк пока свою позицию ограничивает общими фразами».

Свою позицию новое руководство «Открытия» объяснило просто: бывшие собственники могут избавиться от своих активов либо попытаться скрыть их. По этой же причине была арестована квартира бывшего супруга главы блока розничного бизнеса банка Елены Будник. Якобы и развод был оформлен для сокрытия имущества. В практике такое иногда встречается, поэтому отчасти решение суда оправдано, говорит партнер ФБК Legal Александр Ермоленко, но в данной ситуации это больше похоже на давление: «Обеспечительные меры в ряде случаев получить просто невозможно. Но если это громкое дело, когда государство что-то у кого-то хочет вернуть, тут наступает максимальная справедливость.

Такая избирательность сильно смущает, когда подчеркнуто арестовывают чужие квартиры. Именно это показывает, что тут цель надавить и показать, что наказание будет неотвратимым».

Вызывает вопросы и сумма, которую хочет получить ЦБ — 290 млрд руб. Здесь стоит напомнить, что «Открытие» был первым банком, который ушел на санацию по новой схеме. Регулятор потратил на это больше 900 млрд руб. Часть из них он мог бы выгодно вложить, но пришлось тратить на оздоровление банка. Эту упущенную выгоду и затраты на докапитализацию должны вернуть бывшие собственники, говорит партнер FMG Group Николай Коленчук. Но сама схема сомнительная, хотя и прописана в законе. «По сути дела, ЦБ принял решение выдать денежные средства без одобрения собственников и менеджеров банка, а потом пытается взыскать эти их. Пробовать оспаривать и обосновывать это можно тем, что в данном случае менеджеры не принимали решение о получении дополнительного финансирования», — пояснил Коленчук.

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Пока защита бывших руководителей «Открытия» планирует оспаривать лишь арест активов. Юристы рассчитывают, что смогут добиться послаблений, как это сделали бывшие собственники Промсвязьбанка братья Ананьевы. В июне те тоже пытались оспорить решение суда о заморозке. Но сделать это удалось лишь частично: суд вывел из-под ареста 80% их зарплат. Коллекция картин, дорогие яхты и недвижимость все еще рискуют уйти с молотка.

В начале июля Центробанк заявил о завершении санации банка «Открытие», которая началась в 2017 году. Как пояснил регулятор, принятые меры по оздоровлению организации оказались эффективными, и сейчас банк соблюдает все обязательные требования.