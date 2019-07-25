Режимы «черного неба» из-за дымки в Сибири назвали незаконными

Режимы «черного неба» в сибирских регионах незаконно вводить только из-за дымки от лесных пожаров в Красноярском крае, заявил исполняющий обязанности начальника Среднесибирского УГМС Сергей Сережкин на совещании в краевом правительстве.

«Есть приказы минприроды и расчетные методы. Если в соседних регионах объявили режим НМУ только из-за дымки — это нарушение приказа минприроды. Будет организована проверка по тем учреждениям, которые это сделали. На счет вопроса о вредности дымки — это вопрос к санэпидстанции и врачам»,— сказал господин Сережкин.

По его словам, режим «черного неба» в Красноярске пока вводить не будут, так как 23-24 июля только на двух постах УГМС зафиксировано превышение ПДК в 1,4 и 1,7 раза соответственно, а «это не те единицы, при которых вводится режим НМУ». В ближайшее время ситуация в городе должна улучшиться, отметил Сергей Сережкин, так как наблюдается сильный ветер, который может разогнать часть дымки.

По информации правительства Красноярского края, всего в регионе действуют 109 лесных пожаров на общей площади 899 тыс. га.

О задымленности сибирских регионов из-за пожаров — читайте в материале “Ъ” «Сибири закоптили небо»

Юлия Сасевич